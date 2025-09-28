I retroscena di Lichtsteiner sulle sfuriate di Conte e Allegri: “C’entra il Napoli”

L’ex terzino della Juventus ha raccontato dei retroscena riguardanti i due sfidanti per il big match di questa sera a San Siro: i racconti inediti

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Stephan Lichtsteiner ha parlato di Massimiliano Allegri e di Antonio Conte, in vista del loro incrocio di questa sera per Milan-Napoli. L’ex terzino svizzero ha avuto la fortuna di poter essere allenato da entrambi i tecnici, vincendo nella Juventus del grande ciclo iniziato poco più di 10 anni fa. Chi meglio di lui può raccontare aneddoti e storie legate a due caratteri forti e vincenti.

Nel corso della sua chiacchierata, però, non ha espresso una sua preferenza per uno dei due. Ha esplicitamente dichiarato che sarebbe stata l’unica domanda alla quale non avrebbe risposto, perché vuole molto bene a entrambi e non potrebbe scegliere.

Lichtsteiner e i racconti su Allegri e Conte: i retroscena

L’ex terzino ha subito sottolineato quali siano le caratteristiche che accomunano i due allenatori. Una, in particolar modo, scorre nelle vene di entrambi: l’ossessione per la vittoria. Sul tema, ha infatti raccontato:

“Antonio la manifesta, Max la nasconde di più, ma hanno in testa cosa devono fare per vincere. E trovano sempre la chiave. Conte è più costruttore, Allegri più gestore. Ma ho letto e sentito tanti luoghi comuni su di loro. Non sono solo mica quello, hanno tantissime qualità”.

Lo svizzero ha poi raccontato la più grande sfuriata di Antonio Conte alla quale abbia mai assistito:

“Il terzo anno giocavamo a Verona, avevamo l’obiettivo dei 100 punti. Conte ci aveva già promesso due giorni di vacanza dopo la partita. Dopo venti minuti vincevamo 2-0. Nella ripresa ci addormentiamo e al 94′ il Verona pareggiò. Antonio non ci lasciò liberi e ci convocò per la mattina dopo alle 8,30 a Vinovo. Arrivammo lì, ci guardò in faccia e ci disse: ‘Adesso potete andare a fare due giorni di vacanza’. Fu una grande lezione”.

Infine, lo stesso ma su Max Allegri: