Milan-Napoli, dal recupero di Leao al dubbio per il centrocampo: le scelte di Allegri

In vista del big match contro gli azzurri di questa sera, il tecnico livornese deve ancora sciogliere un paio di dubbi importanti: cosa filtra sulle scelte

Mancano sempre meno ore alla sfida tra Milan e Napoli che potrà dare qualche prima indicazione importante sulla lotta scudetto di quest’anno. La Juventus, con due pareggi consecutivi, ha rallentato. L’Inter sta inseguendo dopo due sconfitte in cinque giornate. Mentre i rossoneri, superato il ko contro la Cremonese, hanno ottenuto 5 vittorie tra campionato e Coppa Italia, senza più subire gol.

Dall’altra parte c’è la squadra di Antonio Conte, imbattuta in Serie A e a punteggio pieno. Un successo in trasferta questa sera, farebbe volare gli azzurri a +4 dalla Juve e a + 6 da Milan e Inter, in attesa della Roma, che potrebbe mantenere un distacco di soli 3 punti. In caso contrario, una vittoria rossonera riaprirebbe qualsiasi scenario, con un aggancio in testa alla classifica che farebbe rumore.

Milan-Napoli, i dubbi di Allegri: la decisione su Leao

L’occasione è ghiotta, Allegri è consapevole di poter creare uno scossone al campionato in caso di vittoria. Anche un pareggio dimostrerebbe la forza della sua squadra, in grado di fermare i campioni d’Italia in carica. Per far questo, servirà la miglior versione del suo Milan.

In porta tornerà Maignan titolare anche in campionato e davanti a lui sarà confermatissima la linea difensiva composta da Pavlovic, Gabbia e Tomori. Ai lati agiranno ancora Estupinian e Saelemaekers, mentre in mediana l’intoccabile è Modric, con al suo fianco Rabiot e uno tra Fofana e Loftus Cheek. Proprio quest’ultimo è uno dei grandi dubbi di formazione di Allegri, ma l’inglese parte sfavorito per un posto da titolare.

In avanti dovrebbero agire ancora Pulisic e Gimenez, con Leao e Nkunku opzioni a gara in corso per spaccare la partita. Il portoghese è stato convocato per la prima volta dopo l’infortunio al soleo e potrebbe avere a disposizione una manciata di minuti nel finale. Andrà capito se riuscirà a essere del match addirittura per una mezz’ora o se il tempo di autonomia sarà più basso. Resta un pericolo potenziale alto per il Napoli, che ha sofferto il numero 10 milanista più volte negli incroci degli ultimi anni.