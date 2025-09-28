Manna: “Vogliamo trasferire una cosa ai tifosi”, poi le parole su Allegri e la Champions”

Serie A, Milan-Napoli sempre più vicina: arrivano le dichiarazioni di Giovanni Manna ai microfoni di Dazn nel pre partita.

Il Napoli di Antonio Conte è pronto a scendere in campo contro i rossoneri di Massimiliano Allegri. Gli azzurri avranno la possibilità della prima “fuga” dopo il pareggio della Juventus contro l’Atalanta nella giornata di ieri. Vincere oggi, nonostante le molteplici difficoltà legate agli infortuni in casa Napoli, sarebbe fondamentale per dare maggiore consapevolezza alla squadra partenopea.

Ai microfoni di Dazn, Giovanni Manna ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita di Milan-Napoli.

Manna sicuro: “Ci vuole pazienza, vogliamo difendere lo scudetto”

Sul calciomercato:

“È una cosa che abbiamo portato avanti dall’anno scorso, avevamo detto di voler allungare la qualità della rosa. Sono arrivati nuovi giocatori, più quelli dello scorso anno, abbiamo cambiato un numero importante di giocatori. La crescita del Napoli passa dai nuovi arrivati, hanno bisogno di fare esperienza. Ci vuole pazienza ed è quello che vogliamo trasferire ai tifosi, fa parte di un percorso e ci daranno una grande mano”.

Rispetto alle avversarie:

“Sicuramente ci siamo conquistati lo Scudetto sul campo, è normale che vogliamo difenderlo con il lavoro. Ci sono tante squadre forti, non pensiamo a questo. Pensiamo a lavorare, siamo consapevoli di avere una grande squadra per essere competitivi, nella Champions le avversarie hanno un divario importante con le squadre italiane. La Roma ha cambiato con Gasperini, il Milan sta dimostrando di essere forti, l’Inter è sempre l’Inter, la Juve si è rinforzata”.

In merito al rapporto con Allegri, insieme a Manna ai tempi della Juventus, ha messo in evidenza: