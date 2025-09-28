Inter, Bastoni accende la sfida Scudetto: il suo messaggio al Napoli

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in seguito alla vittoria dei nerazzurri in trasferta contro il Cagliari.

Dopo il pareggio casalingo della Juve contro l’Atalanta, in serata è stata la volta dell’Inter che ha sfidato, invece, il Cagliari in trasferta. La compagine allenata da Cristian Chivu ha vinto per 2-0 nella trasferta sarda, grazie alle reti siglate da Lautaro Martinez e Francesco Pio Esposito. Con questa vittoria, i nerazzurri si portano momentaneamente a meno tre lunghezze, in classifica, dal Napoli, che questa sera è atteso dal big match dello stadio San Siro contro il Milan.

Intanto, il difensore di proprietà dell’Inter, Alessandro Bastoni, ha mandato un messaggio alle pretendenti del campionato, esponendosi ancora una volta circa le ambizioni da parte dei nerazzurri di voler dire la propria nella lotta al vertice. Le dichiarazioni dell’ex Parma e Atalanta accendono il clima nelle parti alte della classifica, per cui si attendono segnali proprio dalla grande sfida di questa sera tra Max Allegri e Antonio Conte.

Serie A, Bastoni: “La differenza è che noi ci esponiamo sempre”

Alessandro Bastoni, poco dopo il fischio finale della terza sfida del sabato di Serie A tra la sua Inter e il Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue parole in merito alle altre pretendenti per lo Scudetto, tra cui il Napoli: