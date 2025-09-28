Il presunto rigore su McTominay e non solo: la moviola di Milan – Napoli accende il dibattito, sentite Marelli

Milan-Napoli, in corso il secondo tempo: il commento di Marelli sul doppio episodio all’interno dell’area di rigore rossonera.

Continua il match tra Milan e Napoli con gli azzurri che hanno accorciato le distanze grazie al rigore trasformato da De Bruyne. Un gol importante per alimentare le speranze di rimonta da parte del Napoli di Antonio Conte. Intanto, alcuni episodi all’interno dell’area di rigore del Milan hanno tenuto banco e fatto discutere abbastanza.

Milan-Napoli, gli episodi in area di rigore

Tra gli episodi di moviola da evidenziare spiccano quelli all’interno dell’area di rigore del Milan sia nel primo che nel secondo tempo. Nella prima frazione di gioco, infatti, ha fatto molto discutere un contatto tra McTominay e Tomori in occasione di un cross proveniente da destra. Il difensore del Milan, infatti, secondo quanto sottolineato da Luca Marelli a Dazn, sembrerebbe aver ostacolato con la coscia il centrocampista del Napoli e non con la punta del piede che pare ritirare giusto in tempo: prima che McTominay colpisca il pallone.

Pertanto, in caso di fischio da parte del direttore di gara, il VAR non sarebbe potuto intervenire perchè è l’intensità del contatto ad esser stata sotto la lente d’ingrandimento e così ad esclusivo giudizio di Chiffi.

Nella seconda frazione di gioco, l’ex arbitro non ha avuto dubbi nel definire da cartellino rosso il fallo di Estupinan su Di Lorenzo. Il numero 2 del Milan, infatti, ha tolto al capitano del Napoli la possibilità di depositare il pallone in rete in maniera chiara ed evidente. Di conseguenza sul fallo non ci sono mai state perplessità: l’on field review, infatti, è stata necessaria per verificare la sanzione da dare al calciatore del Milan.