D’Alessio in concerto durante Milan – Napoli: a DAZN ha svelato cosa farà per seguire la partita

Prima dell’inizio di Milan-Napoli, il cantante partenopeo Gigi D’Alessio ha parlato ai microfoni di Dazn, svelando un retroscena sulla permanenza di Conte a Napoli.

A San Siro andrà in scena il match tra Milan e Napoli, valevole per la quinta giornata di Serie A. Il primo big match di questa Serie A per le due compagini oggi in campo, potrà dire tanto sulle ambizioni delle due squadre. Intanto, però, un ospite d’eccezione, ha parlato ai microfoni di Dazn: Gigi D’Alessio. Il cantante partenopeo, impegnato in un concerto in Piazza del Plebiscito, ha svelato in che modo potrà guardare il big match di questa sera.

Sull’importanza di avere una figura come Antonio Conte a Napoli, ha affermato:

In merito ad un retroscena sulla permanenza di Conte a Napoli:

Rispetto alle ambizioni della squadra e del popolo azzurro:

“Credo che ognuno vuole vincere. Per qualcuno che vince, c’è sempre qualcuno che perde. Sappiamo la piazza, Napoli è un qualcosa di magico. A volte arrivano calciatori che sono normali, ma quando vanno via da qui sono fuoriclasse. Speriamo di fare un ottimo campionato, di vincere lo Scudetto e, perché, un buon piazzamento in Champions. Credo che tutto fa parte anche da come stai dentro: quando la squadra è unica e quando la città ti aiuta e ti coccola, l’importante è mantenere un buon clima perché questa è una squadra che può dare tanto“.