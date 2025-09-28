“Allegri era virtualmente l’allenatore del Napoli”, svelato il retroscena con una data precisa

Il tecnico rossonero avrebbe sfiorato la panchina dei partenopei: spunta un retroscena a poche ore dalla super partita di San Siro

Sarà avversario questa sera, in una partita che potrà dare delle prime indicazioni importanti sul campionato. Massimiliano Allegri si ritroverà a sfidare un Napoli imbattuto, con la volontà di fare uno scherzetto agli azzurri e di portarsi a pari punti in testa alla classifica. Dall’altra parte, Antonio Conte è consapevole dell’importanza di un match che, seppur giocato alla quinta di campionato, potrà significare moltissimo.

In caso di successo degli azzurri, il Milan scivolerebbe a -6 in classifica e si creerebbe un divario importante con una delle candidate allo scudetto. La cavalcata fino a maggio è lunghissima, ma i rossoneri sono temibili, non disputando più di una partita a settimana (Coppa Italia a parte) e avendo in panchina un allenatore che sa come si vince in Italia.

Allegri vicino al Napoli: il retroscena di mercato

E, a proposito di Max Allegri, sulle pagine di Repubblica si può leggere di un retroscena importante di mercato. Nell’editoriale di Antonio Corbo, infatti, viene raccontato come il tecnico livornese sia andato a un passo dal sedersi sulla panchina del Napoli e che esiste virtualmente anche una data chiave.

Nelle pagine del quotidiano nazionale si legge:

“L’impennata di un venerdì nero gli aprì la porta del Napoli. Conte diede il preavviso a De Laurentiis, 18 aprile 2025. Sembra passato un secolo. «C’è qualcosa che non posso confermare. Mi sono accorto in otto mesi che a Napoli ci sono cose che non si possono realizzare». Peggio di una una stilettata. Quel giorno, vigilia della vittoria a Monza, il presidente era a Los Angeles. Nessuna risposta. Non solo perché era a 10.550 km da Castel Volturno e a 16 ore di volo d Capodichino. È il suo stile, esuberante e reattivo negli affari, riflessivo negli attivi cruciali. Ma Massimiliano Allegri era virtualmente il nuovo allenatore del Napoli“.

Una sliding door che non si è mai concretizzata e che ha portato poi alla permanenza di Conte in azzurro e al ritorno di Allegri al Milan. Questa sera saranno di nuovo uno contro l’altro, in una sfida di lunga data e che ha regalato pagine memorabili in Serie A.