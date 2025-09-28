Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

“Allegri era virtualmente l’allenatore del Napoli”, svelato il retroscena con una data precisa

di
Massimiliano Allegri in campo

Il tecnico rossonero avrebbe sfiorato la panchina dei partenopei: spunta un retroscena a poche ore dalla super partita di San Siro

Sarà avversario questa sera, in una partita che potrà dare delle prime indicazioni importanti sul campionato. Massimiliano Allegri si ritroverà a sfidare un Napoli imbattuto, con la volontà di fare uno scherzetto agli azzurri e di portarsi a pari punti in testa alla classifica. Dall’altra parte, Antonio Conte è consapevole dell’importanza di un match che, seppur giocato alla quinta di campionato, potrà significare moltissimo.

In caso di successo degli azzurri, il Milan scivolerebbe a -6 in classifica e si creerebbe un divario importante con una delle candidate allo scudetto. La cavalcata fino a maggio è lunghissima, ma i rossoneri sono temibili, non disputando più di una partita a settimana (Coppa Italia a parte) e avendo in panchina un allenatore che sa come si vince in Italia.

Allegri vicino al Napoli: il retroscena di mercato

E, a proposito di Max Allegri, sulle pagine di Repubblica si può leggere di un retroscena importante di mercato. Nell’editoriale di Antonio Corbo, infatti, viene raccontato come il tecnico livornese sia andato a un passo dal sedersi sulla panchina del Napoli e che esiste virtualmente anche una data chiave.

Massimiliano Allegri in panchina
Allegri vicino al Napoli: il retroscena di mercato (LaPresse) – SpazioNapoli.it

Nelle pagine del quotidiano nazionale si legge:

“L’impennata di un venerdì nero gli aprì la porta del Napoli. Conte diede il preavviso a De Laurentiis, 18 aprile 2025. Sembra passato un secolo. «C’è qualcosa che non posso confermare. Mi sono accorto in otto mesi che a Napoli ci sono cose che non si possono realizzare». Peggio di una una stilettata.

Quel giorno, vigilia della vittoria a Monza, il presidente era a Los Angeles. Nessuna risposta. Non solo perché era a 10.550 km da Castel Volturno e a 16 ore di volo d Capodichino. È il suo stile, esuberante e reattivo negli affari, riflessivo negli attivi cruciali. Ma Massimiliano Allegri era virtualmente il nuovo allenatore del Napoli“.

Una sliding door che non si è mai concretizzata e che ha portato poi alla permanenza di Conte in azzurro e al ritorno di Allegri al Milan. Questa sera saranno di nuovo uno contro l’altro, in una sfida di lunga data e che ha regalato pagine memorabili in Serie A.

Claudio Mancini

