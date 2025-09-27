Conte sorpreso in conferenza: “Non ne ero a conoscenza”: a cosa si riferiva l’allenatore del Napoli

Da pochi minuti si è conclusa la conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia della sfida contro il Milan. Una domanda, però, ha preso alla sprovvista l’allenatore azzurro.

Manca sempre meno al big match della 5a giornata di Serie A. Milan e Napoli si affronteranno a San Siro, in un match che potrebbe già dire moltissimo in chiave Scudetto. Antonio Conte lo sa, motivo per il quale non sono ammessi errori. Intanto, il tecnico azzurro durante la conferenza stampa odierna è stato colto alla sprovvista da una domanda posta da un giornalista. Ecco cosa è successo.

Conte in conferenza: “Non sapevo del divieto di trasferta”: l’annuncio

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan che andrà in scena a San Siro. Il tecnico azzurro non ha solo presentato il match, ma ha anche parlato di quanto accaduto nel corso della settimana. Oltre a ciò, però, il condottiero è stato preso alla sprovvista da una domanda.

Il tutto, era legato al divieto di trasferta imposto ai tifosi del Napoli residenti in Campania. L’allenatore, infatti, ha ammesso di non essere a conoscenza di tale decisione, commentando il tutto con le seguenti parole.

“Noi abbiamo sempre una carica emotiva molto alta. Chi gioca e vive Napoli conosce bene la passione e soprattutto la responsabilità che porta con sé. Non sapevo del divieto di trasferta, ma avere i sostenitori è sempre importante”.

Parole molto importanti quelle pronunciate dal tecnico azzurro, il quale sottolinea ancora una volta il rapporto d’amore reciproco con i tifosi azzurri. Quest’ultimi, solo se residenti in Campania, non potranno accedere a San Siro e dovranno limitarsi a sostenere i propri beniamini da “lontano”.