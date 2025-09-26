Hojlund: “Vi svelo cosa mi chiede Conte. Milan? Lo Scudetto è una responsabilità “, poi l’annuncio sul futuro e non solo

Rasmus Hojlund, neo attaccante del Napoli, ha rilasciato importanti dichiarazioni sul suo nuovo club e tanto, tantissimo altro.

L’esperienza di Rasmus Hojlund a Napoli è iniziata molto bene. La rete siglata a Firenze ha già dato prova delle qualità del danese, il quale porterà sulle spalle il peso dell’attacco azzurro. Intanto, però, il calciatore ha rilasciato una lunga intervista dove sono stati svelati alcuni dettagli molto importanti.

Rasmus Hojlund, nuovo calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La Repubblica” analizzando le sue prime sensazioni in maglia azzurra e tanto altro. Di seguito le sue parole.

“In passato ho giocato anche in Austria dopo aver lasciato la Danimarca. Ora, però, sono a Napoli e conto di fermarmi. Con Conte mi trovo bene, anche se lui sa che devo migliorare e mi chiede sempre se è tutto chiaro. Io rispondi sì, ma se ho un dubbio chiedo ai miei compagni”.

Su Lukaku: “Sostituirlo non è un compito che spetta solo a me, ci sono attaccanti bravi come Lucca e Ambrosino. Aspettiamo con ansia il ritorno di Romelu, c’è molto da imparare da lui. Una cosa è certa: io spero di fare tanti gol e assist, ma dobbiamo migliorare partita dopo partita”.

Sul mercato e il Milan: “Sono felice esattamente dove sono: a Napoli. La sfida di domenica sarà molto importante, contro una squadra forte che gioca bene. Scendere in campo con lo Scudetto sul petto è sempre una responsabilità”.