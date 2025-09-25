Sfogo De Laurentiis, arriva l’attacco: “Io ho fatto fatica”

Lo sfogo dopo Napoli-Pisa non è passato inosservato, duro attacco alle parole della dirigenza del Napoli.

L’infortunio di Alessandro Buongiorno cade come un fulmine a ciel sereno tra le fila di Antonio Conte. La lesione di basso grado riportata contro il Pisa terrà il difensore lontano dal campo, si ipotizza, fino alla sosta per le nazionali, con un possibile rientro il 18 ottobre.

Una notizia pessima per il Napoli che quindi dovrà rinunciare ad un suo pilastro per diverse partite. Delusione comprensibile, anche per la dirigenza. Non era passato inosservato lo sfogo di Edo De Laurentiis al termine della partita, che si era lamentato di alcune modalità poco gradite.

“È inaccettabile non mettere a disposizione di professionisti e preparatori atletici i dati necessari: senza informazioni strategiche non si possono sviluppare algoritmi in grado di preservare la salute e la performance dei giocatori. L’infortunio di Buongiorno rappresenta l’ennesima conferma: la responsabilità ricade su Lega e Stats Sport “, aveva commentato.

Uno sfogo, tuttavia, criticato dal giornalista Alfredo Pedullà, che in diretta su Sportitalia Tv ha commentato le parole del vicepresidente del Napoli, di fatto criticandone la poca chiarezza.

“Io sono sincero, se un ragazzi tifoso del Napoli accende la tv e legge queste cose non ci capisce nulla. Io ho fatto fatica, con tutto il rispetto. Immagina un ragazzo tifoso del Napoli che accende la tv e legge quel comunicato, che vuol dire? Forse sarebbe meglio fare una dichiarazione di cinque minuti. Capisco la rabbia per aver perso un calciatore importante, ma se io sono un tifoso e leggo quella roba lì, spengo e vado a letto”, ha commentato Pedullà.