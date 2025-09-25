Milan – Napoli, scelta la squadra arbitrale: gli azzurri sorridono!

Novità importanti in vista del big match della quinta giornata di Serie A che vede impegnata gli azzurri nel big match contro i rossoneri.

Passano le ore e il tempo scorre sempre più rapido verso il fischio d’inizio di Milan-Napoli, big match della quinta giornata di campionato. Sin qui il percorso delle due squadre è stato pressocché perfetto: azzurri immacolati, rossoneri macchiati da un debutto nefasto contro la sorprendente Cremonese di Nicola. Si tratta del primo vero big match della stagione delle due compagini, sebbene si siano già incrociati avversari ostici (come il Bologna per i padroni di casa e la Fiorentina per gli ospiti).

Milan – Napoli si avvicina: chi dirigerà la gara?

Si tratterà di un incontro ricco di tensione per la posta in palio e per la grande rivalità tra due squadre forti, reduci da sfide molto accattivanti in passato. Di certo, la gestione di un big match dal punto di vista arbitrale non risulta mai semplice ed ecco che, dunque, Daniele Chiffi dovrà mantenere elevatissimo il livello d’attenzione. Infatti, sarà proprio il padovano a dirigere l’incontro.

A completare la squadra arbitrale vi saranno i guardalinee Meli e Alassio, mentre gli incarichi di VAR e AVAR saranno affidati rispettivamente a Marini e Doveri. Infine, il quarto uomo sarà Marinelli. C’è grande speranza riguardo la scelta arbitrale: ogni volta che l’arbitro Chiffi ha diretto una gara del Napoli (in 13 occasioni precedenti), infatti, i partenopei non hanno mai perso: 11 vittorie e 2 pareggi all’attivo.