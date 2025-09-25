Milan – Napoli già decisiva per lo Scudetto? Rabiot non ha dubbi: risposta sorprendente

Il centrocampista del Milan, Adrien Rabiot, ha voluto rispondere ad una specifica domanda sull’ormai imminente big match tra Milan e Napoli.

Il Napoli, grazie alla vittoria contro il Pisa per 3-2 nel quarto turno di campionato, è riuscito a prendersi la vetta solitaria della Serie A. Gli azzurri, infatti, hanno accumulato due punti di vantaggio sulla Juventus e tre sulla coppia Milan – Roma, che occupa il terzo posto. Proprio i rossoneri guidati da mister Massimiliano Allegri saranno i prossimi avversari dei partenopei.

Il tecnico toscano, sin dal suo arrivo, è riuscito a donare grande entusiasmo all’ambiente. Dopo la roboante vittoria per 3-0 ottenuta contro il Lecce nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, c’è ora grande attesa per la sfida ai Campioni d’Italia. Il big match in programma domenica sera ore 20:45 nella cornice di San Siro può essere già decisivo per le sorti dell’intero campionato ed in merito a questo tema si è voluto esprimere uno dei protagonisti attesi, Adrien Rabiot.

Napoli, senti Rabiot sul match di domenica

Milan – Napoli non sarà decisiva per lo scudetto. Questo il pensiero di Adrien Rabiot, centrocampista del Milan di Massimiliano Allegri, che tra meno di tre giorni affronterà a San Siro i Campioni d’Italia in carica. Il francese, nel corso della giornata odierna, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo l’avvio di stagione con il Diavolo, durante un evento al flagship store del club in via Dante a Milano.

L’ex Olympique Marsiglia e Juventus havoluto commentare così la prossima sfida di campionato contro il Napoli:

“Milan-Napoli è già una partita Scudetto? No, siamo solo all’inizio, il campionato è ancora molto lungo. È una partita importante in cui possiamo dimostrare e far vedere a che punto siamo come squadra. Ma non sarà questo match a dirci se vinceremo o meno il campionato”

Una sfida importante ma non decisiva per il centrocampista francese. Saranno sicuramente dello stesso parere anche i due tecnici, che ad ogni modo punteranno a vincere per lanciare un messaggio all’intero campionato.