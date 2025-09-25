“Ecco il vero pericolo per il Napoli”, sentenza netta: l’analisi

Nonostante il campionato sia appena alla 5° giornata, non mancano le prime analisi riguardo la vittoria finale. Ecco i dettagli.

Gli azzurri sono partiti bene, con 4 vittorie su 4 e la conquista della vetta solitaria. Tuttavia, non sempre le prestazioni hanno convinto ed è per questo che bisognerà tenere alta la concentrazione fino alla fine.

Antonio Conte lo sa benissimo: gli avversari sono insidiosi e hanno tutti voglia di scucire il tricolore dalla maglia azzurra. Ci sarà da lottare e probabilmente anche più dell’anno scorso.

Napoli, chi è il tuo avversario?

Chi meglio di un ex allenatore può individuare da subito le contendenti a un titolo? Proprio per questo, ecco che Cesare Prandelli ha deciso di analizzare le competitor alla vittoria finale. Ecco le parole dell’ex tecnico:

“Scudetto? Napoli favorito, più dell’Inter. La squadra azzurra ha l’anima forte di Conte e adesso anche il muso davanti. Alle spalle vedo il Milan, che può diventare un pericolo reale”.

Infine, interrogato sul big match di domenica: