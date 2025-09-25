De Laurentiis, premio speciale per il patron azzurro: di cosa si tratta

Il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha ricevuto un premio proprio in queste ore: soddisfazione da parte del numero uno dei campioni d’Italia in carica.
È un Napoli che continua a vincere e che, dalla giornata di campionato che si è chiusa proprio con la sfida contro il Pisa, inizia a guardare tutti dall’alto. L’inizio di questa annata è senza dubbio positivo per la compagine partenopea, che vuole continuare a mandare segnali positivi anche nella prossima partita, attesissima, in programma domenica sera, contro il Milan.
Può essere sicuramente soddisfatto lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis, che in serata ha ricevuto un premio speciale legato alla sua attività nel mondo del cinema. Un momento particolarmente positivo per il numero uno dei Campioni d’Italia in carica, che nelle scorse ore ha presentato anche il film “AG4IN – Il film del quarto Scudetto del Napoli”, nelle sale da mercoledì 24 settembre, che ripercorre il cammino del quarto Scudetto azzurro.
News SSC Napoli, De Laurentiis premiato al Capalbio Film Festival: il comunicato
Quarta edizione per il Capalbio Film Festival che ha visto protagonista il presidente del Napoli, nonché fondatore di FilmAuro, Aurelio De Laurentiis.
Quest’ultimo è stato infatti insignito del “Premio all’Eccellenza”, insignitogli dall’attrice Claudia Gerini. Grande la soddisfazione da parte del patron dei partenopei, così come si evince dal comunicato pubblicato dalla SSC Napoli:
“Un grande piacere ricevere il “Premio all’eccellenza” del Capalbio Film Festival, consegnatomi dall’amica Claudia Gerini”.