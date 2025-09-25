Buongiorno, che dramma: il dato è preoccupante

L’infortunio di Alessandro Buongiorno rappresenta l’ennesima, brutta notizia che il difensore e gli azzurri si trovano costretti ad affrontare. Il dato, effettivamente, inizia a essere preoccupante.

Un avvio di stagione, quello del difensore piemontese, segnato da buonissime prestazioni. Purtroppo, la fragilità fisica di Alessandro sta iniziando ad essere un fattore non facilmente trascurabile.

Dunque, di nuovo spazio a Juan Jesus, probabile titolare nel primo vero big match che andrà in scena domenica sera a San Siro contro il Milan. Una situazione, quella relativa a Buongiorno, che andrà gestita meglio.

Buongiorno, c’è un fattore che preoccupa gli azzurri: i dettagli

Alle volte, è innegabile pensare che il destino sembri proprio accanirsi. Certo, considerando lo storico infortuni, il suo minutaggio sarebbe potuto essere gestito diversamente, ma ormai il dado è tratto e bisogna solo sperare di riaverlo quanto prima. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il suo rientro sarebbe previsto per il 18 ottobre, proprio contro il suo Torino.

Ma è un altro il dato a preoccupare davvero: infatti, sempre secondo quanto riportato dal Corriere, Buongiorno ha già saltato ben 18 gare su 42. Insomma, quasi la metà dei match disputati in maglia azzurra, in quella che sembra essere una vera e propria maledizione. Per adesso spazio alla coppia Jesus-Rrahmani, ma la situazione relativa all’ex Torino andrà gestita con più cautela.