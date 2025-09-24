Napoli – Eintracht, stop alla trasferta e non solo: possibile un altro provvedimento incredibile

L’allerta è già massima per il rischio scontri in vista della sfida di UEFA Champions League tra il Napoli e l’Eintracht Francoforte: dopo lo stop ai tifosi tedeschi, si valuta un’altra misura straordinaria.

Dopo gli episodi del 2023, a Napoli l’allerta è ai massimi livelli per l’arrivo in città dell’Eintracht Francoforte, previsto per il prossimo 4 novembre, in vista della sfida di UEFA Champions League. L’obiettivo è, ovviamente, evitare che possa andare in scena un altro indecoroso spettacolo condito da violenza e scontri, che hanno messo a fuoco e fiamme un’intera città appena due stagioni fa.

Nelle scorse ore, è arrivata la conferma circa lo stop alla trasferta per i tifosi dell’Eintracht. Un provvedimento scontato se si considerano i precedenti, ma il Viminale potrebbe presto prendere un’altra decisione straordinaria, utile a contenere ogni possibile rischio in vista dell’incrocio europeo tra le due compagini in questione. A parlarne è l’edizione odierna de Il Mattino, spiegando come al vaglio ci sia la possibilità di sospendere per alcune ore l’Accordo di Schengen (quest’ultimo prevede uno spazio entro cui è prevista la libera circolazione tra i Paesi firmatari del Patto in questione, ndr).

Champions League, per Napoli – Eintracht si valuta lo stop a Schengen

Non solo il divieto di trasferta per i tifosi ospiti: in vista di Napoli – Eintracht Francoforte, potrebbe esserci anche lo stop alla libera circolazione, al fine di evitare ogni disordine.

Di seguito, quanto scritto da Il Mattino a tal proposito:

“Il Viminale, dopo aver deciso per il divieto di vendita dei biglietti per la gara di Champions ai tifosi dell’Eintracht residenti a Francoforte, sta valutando con attenzione, assieme ai vertici del ministero dell’Interno tedesco, di procedere allo stop del trattato di Schengen per 48 ore, il 3 e il 4 novembre, ovvero la temporanea riattivazione dei controlli alle frontiere tra Italia e Germania per scongiurare lo sbarco a Napoli degli ultras dell’Eintracht. D’altronde, sarebbe proprio uno di quei casi eccezionali di ripristino dei controlli previsti dall’Unione Europea, ovvero la minaccia all’ordine pubblico. Non è la prima volta che una partita di calcio porta a un provvedimento del genere”.

Sono attese, quanto prima, ulteriori novità per capire se tale scenario può divenire una misura concreta da parte degli organi competenti.