Lukaku, l’agente si sbilancia: novità sul ritorno in campo

Romelu Lukaku è una risorsa su cui Antonio Conte spera di contare il prima possibile: il suo procuratore Federico Pastorello, raggiunto dal quotidiano Tuttosport, si sbilancia anche in merito al suo ritorno in campo.

Il primo gol in Serie A, con la maglia del Napoli, di Lorenzo Lucca. Sullo sfondo, un Rasmus Hojlund per cui gli azzurri hanno fatto un investimento certamente importante e che rappresenta molto per il presente e per il futuro del club campione d’Italia in carica. Antonio Conte può contare certamente su un reparto, quello offensivo, ben assortito e che potrebbe essere addirittura caratterizzato da una certa abbondanza, dal momento in cui Romelu Lukaku sarà nuovamente disponibile.

Big Rom è ancora alle prese con il grave infortunio muscolare patito nella fase di pre – campionato, ma scalpita per la voglia di ritornare in campo e di mettersi, di nuovo, a disposizione di Conte. La speranza da parte dei tifosi del Napoli è che il belga possa bruciare le tappe, in modo da aggiungere ulteriore qualità a una rosa che è stata ampiamente puntellata nel corso della scorsa estate. Ma quando rientrerà l’ex Manchester United? A parlarne è stato il suo procuratore Federico Pastorello, che ha affidato le sue sensazione al quotidiano Tuttosport.

News SSC Napoli, Pastorello sicuro: le parole sul recupero di Lukaku

Tutta Napoli attende il ritorno in campo di Romelu Lukaku, calciatore che ha avuto il suo peso in occasione della vittoria del campionato di Serie A, nella scorsa stagione.

Di seguito, quanto sostenuto dal suo rappresentato Federico Pastorello a Tuttosport:

“Come sta? Benone, ci siamo sentiti proprio ieri. Lavora sodo a Bruxelles con lo staff di preparatori fisici della Nazionale belga. Ovviamente è rimasto deluso per l’esclusione dalla lista Champions autunnale, ma brucerà le tappe per tornare al meglio, più forte di prima. Posso anticipare che quando verrà comunicata la data del suo ritorno agli allenamenti con il Napoli, lui di sicuro rientrerà prima… Romelu è un bomber che sposta gli equilibri. Quando è in campo infonde coraggio ai compagni e suscita preoccupazione nei rivali…”.

Big Rom, Conte lo attende per un Napoli sempre più competitivo

Il rientro di Romelu Lukaku andrebbe a rendere più competitivo un Napoli che non pone limiti alle sue ambizioni, con la volontà di riaffermarsi nuovamente in Serie A, magari difendendo il titolo conquistato nella scorsa annata.

Tutti i tifosi hanno ancora in mente il gol nella sfida Scudetto contro il Cagliari, che ha coronato un percorso – quello della sua prima stagione all’ombra del Vesuvio – esaltante a dir poco. L’auspicio è che presto i sostenitori di fede azzurro possano tornare a esultare per le giocate del bomber belga.