Dopo Politano in arrivo altri rinnovi, il Napoli blinda i big: i dettagli

Nelle scorse ore è arrivato l’annuncio ufficiale circa il prolungamento del contratto tra la SSC Napoli e Matteo Politano: quest’ultimo, presto, potrebbe essere seguito da altri suoi compagni di squadra.

Un rinnovo per suggellare un matrimonio che ormai, evidentemente, è destinato a continuare a lungo. Matteo Politano blinda il suo amore per Napoli e per il Napoli con un rinnovo di contratto fino al 2028, a certificare un rendimento che da tempo è di altissimo livello. Tanta qualità e quantità per l’ex Sassuolo, che è divenuto un vero e proprio punto di riferimento per lo spogliatoio azzurro, oltre che un leader all’interno del rettangolo di gioco.

Il prolungamento del numero 21 azzurro, però, potrebbe essere non l’unico: in ballo, ci sono anche altre situazioni contrattuali che il Napoli vuole risolvere quanto prima. Due situazioni, in particolare, stanno tenendo banco, che portano i nomi di Frank Zambo Anguissa e Amir Rrahmani. Questi ultimi dovrebbero essere i prossimi calciatori a rinnovare con il club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis, che intende consolidare lo zoccolo duro per snaturare il meno possibile un gruppo che si è reso protagonista negli ultimi due anni con ben due vittorie nel campionato di Serie A, entrando difatti nella storia del club partenopeo.

Rinnovi Napoli, ora scatta l’attesa per Anguissa e Rrahmani: le ultime

Dopo Matteo Politano, in casa Napoli si attendono novità in merito alle situazione contrattuali di altri due calciatori importanti come Frank Zambo Anguissa e Amir Rrahmani.

Di seguito, quanto scritto da Tuttosport a tal riguardo, a partire dalla situazione Anguissa:

“Procedono a vele spiegate i dialoghi per il prolungamento di Frank Anguissa fino al 2028 con opzione per il 2029. Il mediano camerunense era stato oggetto di parecchie lusinghe nei mesi scorsi da parte di numerosi club stranieri (su tutti Monaco e Al Nassr), ma alla fine Conte è stato più persuasivo nel convincerlo a proseguire la sua avventura all’ombra del Vesuvio. Moti- vo per cui ora i dirigenti azzurri sono pronti a premiarlo”.

Per quanto concerne Rrahmani, invece, il quotidiano scrive:

“Intesa vicina con Amir Rrahmani per proseguire insieme fino al 2029. Pure per il centrale previsto un cospicuo aumento salariale a 3 milioni a stagione più bonus”.

Da Lobotka fino a Vergara e Ambrosino: le ultime in casa Napoli

Da Stanislav Lobotka ad Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino: sono settimane frenetiche in casa Napoli per sistemare le varie questioni contrattuali.

Per quanto concerne il centrocampista slovacco, il suo contratto è valido fino a giugno 2027, ma gli azzurri vantano un’opzione di prolungamento fino al 2028. Presto, però, potrebbero partire i contatti per prolungare l’accordo attualmente in essere.

In relazione a Vergara e Ambrosino, invece, Tuttosport scrive: