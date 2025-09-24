De Bruyne, critiche a sorpresa sul quotidiano: tirato in ballo anche McTominay

Kevin De Bruyne è già protagonista in questo inizio di stagione con la maglia del Napoli: tuttavia, non mancano le critiche nei confronti del fuoriclasse belga.

Il Napoli è a punteggio pieno dopo la quarta vittoria di fila su quattro contro il Pisa: un inizio di stagione confortante per gli uomini di Antonio Conte, che ora mettono nel mirino la prossima sfida contro il Milan. Un big match da tenere d’occhio, anche perché l’incrocio potrebbe dare già diversi indicazioni in ottica Scudetto.

Sotto la lente d’ingrandimento, in queste prime uscite c’è stato il rendimento di Kevin De Bruyne: il fuoriclasse belga è stato al centro anche di diverse critiche, malgrado i numeri parlano di un calciatore il cui impatto è stato positivo. Nel dettaglio, sulle colonne de Il Mattino, l’analisi di Guido Trombetti mette nel mirino l’ex Manchester City: un commento che in queste ore sta scatenando il dibattito tra i tifosi di fede partenopea.

Guido Trombetti, nella rubrica “Zona Franca” de Il Mattino, analizza il rendimento del centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne e non solo.

Di seguito, quanto scritto a tal riguardo:

“(…) De Bruyne e McTominay al di sotto delle loro possibilità. E voglio anche fare un’affermazione forte sperando che non sia fraintesa. Il campione belga fino a oggi non si è espresso come ci aspettiamo sia in grado di fare. Ci appare rallentare il gioco. Trotterellare in giro per il campo. E ciabattare quando calcia in porta pur essendo accompagnato dalla fama di gran tiratore.

In più a me appare un po’ fare da tappo allo scozzese che, se queste sono le premesse, si terrà ben lontano dai 12 gol dell’anno passato”.