Home ->

Rassegna Stampa Napoli

De Bruyne, critiche a sorpresa sul quotidiano: tirato in ballo anche McTominay

di
Kevin De Bruyne: Guido Trombetti analizza il suo rendimento

Kevin De Bruyne è già protagonista in questo inizio di stagione con la maglia del Napoli: tuttavia, non mancano le critiche nei confronti del fuoriclasse belga.

Il Napoli è a punteggio pieno dopo la quarta vittoria di fila su quattro contro il Pisa: un inizio di stagione confortante per gli uomini di Antonio Conte, che ora mettono nel mirino la prossima sfida contro il Milan. Un big match da tenere d’occhio, anche perché l’incrocio potrebbe dare già diversi indicazioni in ottica Scudetto.

Sotto la lente d’ingrandimento, in queste prime uscite c’è stato il rendimento di Kevin De Bruyne: il fuoriclasse belga è stato al centro anche di diverse critiche, malgrado i numeri parlano di un calciatore il cui impatto è stato positivo. Nel dettaglio, sulle colonne de Il Mattino, l’analisi di Guido Trombetti mette nel mirino l’ex Manchester City: un commento che in queste ore sta scatenando il dibattito tra i tifosi di fede partenopea.

Notizie Napoli calcio, Trombetti su De Bruyne: “Trotterella in campo”

Guido Trombetti, nella rubrica “Zona Franca” de Il Mattino, analizza il rendimento del centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne e non solo.

Kevin De Bruyne: Guido Trombetti analizza il suo rendimento
Kevin De Bruyne: Guido Trombetti analizza il suo rendimento – La Presse – spazionapoli.it

Di seguito, quanto scritto a tal riguardo:

“(…) De Bruyne e McTominay al di sotto delle loro possibilità. E voglio anche fare un’affermazione forte sperando che non sia fraintesa. Il campione belga fino a oggi non si è espresso come ci aspettiamo sia in grado di fare. Ci appare rallentare il gioco. Trotterellare in giro per il campo. E ciabattare quando calcia in porta pur essendo accompagnato dalla fama di gran tiratore.

In più a me appare un po’ fare da tappo allo scozzese che, se queste sono le premesse, si terrà ben lontano dai 12 gol dell’anno passato”.

Francesco Fildi

Francesco il nome; Fildi il cognome; Frank il soprannome. Classe 1998, con il calcio e la musica nel cuore, devo il mio “battesimo pallonaro” a Shevchenko e Totti. Nell’estate del 2019, un paio d’anni dopo la maturità, il colpo di fulmine con il giornalismo. Dal 2021 nel network Rompipallone, a SpazioNapoli ho trovato la mia casa (professionale e non solo). Nel maggio 2023 ho coronato il desiderio di diventare giornalista pubblicista, iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n.183266
Gestione cookie