UFFICIALE – Rinnovo in casa Napoli: la notizia fa esultare tutti i tifosi!

Tutto confermato: il beniamino dei tifosi partenopei ha rinnovato il suo contratto con il Napoli. La conferma, dopo i rumors delle scorse ore, arriva direttamente dal club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis.

È senza dubbio uno dei grandi protagonisti del Napoli dell’era Conte. Capace di sacrificarsi in campo con un atteggiamento davvero straordinario, divenendo difatti uno dei simboli della storia recente del club partenopeo. Stiamo parlando ovviamente di Matteo Politano, il cui matrimonio con il Napoli è destinato a continuare ancora nel tempo, con reciproca volontà e soddisfazione. Anche contro il Pisa, l’ex Sassuolo e Pisa è apparso tra i migliori sul terreno di gioco, dando ulteriore conferma della consacrazione che ha ormai raggiunto da tempo.

Nelle scorse ore, si era già detto dell’annuncio a stretto giro del nuovo accordo tra la società capitanata dal presidente Aurelio De Laurentiis e il calciatore romano. In questi istanti è arrivato anche l’annuncio ufficiale, con il numero 21 azzurro che si lega al club partenopeo fino al 2028. La firma sul nuovo contratto certifica la volontà da parte del giocatore di chiudere, magari, la sua carriera proprio all’ombra del Vesuvio, dove ormai è un vero e proprio beniamino per tutti i tifosi di fede azzurra.

Ultim’ora SSC Napoli, Politano ha firmato il nuovo contratto: i dettagli

Dal sito ufficiale della SSC Napoli, viene annunciato il rinnovo di contratto con il calciatore Matteo Politano, che ha prolungato fino al 30 giugno 2028.

Di seguito, la nota del club a tal riguardo: