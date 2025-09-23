Napoli, la notizia fa sorridere i tifosi: domani il grande giorno

Novità in casa Napoli, la notizia fa sorridere i tifosi azzurri: domani è il grande giorno.

Sono 12 i punti in 4 partite per il Napoli di Antonio Conte in questo avvio di campionato 2025/26. Gli azzurri hanno portato a casa un risultato importante contro il Pisa di Gilardino grazie alle reti di Gilmour, Spinazzola e Lucca: reti decisive per i 3 punti nonostante i gravi errori difensivi. Intanto, i tifosi partenopei si godono la vittoria e la vetta della classifica in solitaria.

Napoli, domani l’annuncio del rinnovo di Politano

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Napoli di Antonio Conte si prepara ad allungare il contratto a Matteo Politano fino al 2028. Un triennale per far avvicinare l’ex Inter e Sassuolo alla conclusione della propria carriera con la casacca partenopea addosso con all’attivo, per ora, due scudetti ed una Coppa Italia.

Legame indissolubile con l’ambiente azzurro quello di Matteo Politano, sempre più convinto di chiudere il proprio percorso calcistico con una maglia a cui ha dato tanto e con la quale si è tolto molteplici soddisfazioni anche grazie al supporto del tifo partenopeo. L’annuncio del rinnovo di contratto avverrà nella giornata di domani.