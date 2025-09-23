Mitrou Long si presenta: “Porto a Napoli leadership e carisma. Sarò felice con lo Scudetto”

Naz Mitrou-Long si presenta in conferenza ai nuovi tifosi del Napoli Basket: il play canadese naturalizzato greco è l’ultimo colpo dell’estate

Nella giornata dedicata alla presentazione dell’ultimo colpo del roster azzurro, arriva anche l’annuncio sul main sponsor: il Napoli Basket avrà GEVI sulle divise.

Il nuovo acquisto scalpita per cominciare la stagione, che inizierà con la difficile trasferta a Bologna il 6 ottobre, alla prima di campionato: “Grazie a tutti per essere qui, sono molto felice di giocare con coach Magro nuovamente. Non vedo l’ora di iniziare”.

Cosa ti ha spinto ad accettare Napoli? – “Napoli è una grande città, con grandi tifosi. Ho parlato con Magro, ma anche con Pangos. Sono entusiasta di questo progetto e non vedo l’ora di iniziare”

Cosa pensi di portare a Napoli? – “Il Basket è la mia vita. Porterò leadership, disciplina, carisma. Sono entusiasta di portare avanti me stesso”

Napoli sogna con Mitrou Long: “Qui per vincere”

Cosa ti ha detto coach Magro? – “Il Coach non ha detto molto, conosco molto bene il suo stile di gioco. In passato abbiano ottenuti tanti successi”

Sulla sfida Napoli – “Per me, per giocare devi sempre provare a vincere. Quando gioco, voglio vincere. Ho vinto tanto in passato, ma ogni stagione è una nuova sfida. Voglio solo giocare e vincere”

Sul ruolo da playmaker – “Secondo me in questa era non esiste un playmaker tipico. Io so segnare e fare assist quando serve”

Naz, completa la frase: a fine stagione sarai felice se… – “Semplicemente se vinciamo lo Scudetto sarò felice. Ovviamente questo campionato è molto competitivo, con Milano, Brescia, Bologna. Però se vinciamo possiamo dormire la notte”