Infortunio Buongiorno, l’ultim’ora da Sky non lascia dubbi: cosa filtra verso il Milan

Il Napoli tiene il fiato sospeso in attesa di conoscere le condizioni di Alessandro Buongiorno. Intanto, è arrivata un’ultim’ora molto importante sul difensore azzurro.

Ancora una volta Alessandro Buongiorno è costretto a fare i conti con un infortunio spiacevole. Il difensore del Napoli, come spesso accaduto negli ultimi tempi, è stato vittima dell’ennesima infortunio di natura muscolare. Il tutto è accaduto nel match andato in scena ieri contro il Pisa, con il giocatore che ha lasciato il campo prima del fischio finale. Ora, c’è molta apprensione sulla sue condizioni, ma intanto è arrivata un’ultim’ora molto importante.

Ansia Napoli per Buongiorno: le sue condizioni

L’importanza di Alessandro Buongiorno nello scacchiere del Napoli è incalcolabile. L’ex difensore del Torino vanta qualità importantissime, le quali sono una risorsa cruciale per la difesa azzurra. Antonio Conte lo sa, motivo per il quale l’ennesimo guaio fisico del calciatore preoccupa e non poco.

Come riportato da “Sky Sport” tramite l’inviato Massimo Ugolini, nella giornata di domani la situazione sarà molto più chiara. Infatti, Alessandro Buongiorno si sottoporrà a tutti gli esami clinici del caso che sveleranno l’entità dell’infortunio in vista del big match contro il Milan in programma domenica sera a San Siro.

Come sottolineato dal noto inviato, dovrebbe trattarsi di un semplice affaticamento muscolare. Tale infortunio non dovrebbe causare molti problemi al Napoli, anche se il calciatore resta in dubbio in vista della sfida al Milan. Sono attesi aggiornamenti sulle condizioni del giocatore.