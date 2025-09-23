Il Milan vince e convince in Coppa Italia, ma spunta un dato che preoccupa il Napoli: cosa è successo

La squadra di Massimiliano Allegri, prossima avversaria del Napoli in Serie A, lancia un messaggio forte alla squadra di Antonio Conte

Il Napoli, dopo la vittoria contro il Pisa di Alberto Gilardino per 3-2 nell’ultimo turno di campionato, è riuscito a prendersi la vetta solitaria della Serie A dopo quattro giornate. I partenopei, infatti, hanno accumulato due punti di vantaggio sulla Juventus e tre su Milan e Roma. Il Diavolo, impegnato questa sera in campo contro il Lecce, sarà il prossimo avversario degli azzurri.

Il big match in programma domenica sera ore 20:45 a San Siro può essere già importante per le sorti finali del campionato. Mister Massimiliano Allegri ha ridato grande linfa all’intero gruppo squadra rossonero, e dalla roboante vittoria per 3-0 di questa sera contro i salentini nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, è emerso un dato che “spaventa” il Napoli.

Napoli, occhio all’attacco del Milan: Gimenez si sblocca, Nkunku gol e Pulisic…

Il Milan, questa sera, ha lanciato un chiaro messaggio al Napoli. La squadra di Max Allegri ha esordito in Coppa Italia contro il Lecce dominando in lungo e in largo. Il 3-0 finale è un risultato per certi versi bugiardo, perché le occasioni create dai rossoneri sono state molte di più. L’espulsione di Siebert tra le fila degli ospiti dopo appena 18′ minuti nel primo tempo ha sicuramente facilitato le operazioni, ma il centrocampo e soprattutto l’attacco del Diavolo ha confermato quanto visto a Udine qualche giorno fa: c’è anche il Milan per lo scudetto.

I gol di Santiago Gimenez, che si è sbloccato dopo un lungo digiuno, del nuovo arrivato Christopher Nkunku e di Christian Pulisic, top player assoluto sia da titolare che part-time, sono la conferma che il Napoli dovrà fare estremamente attenzione domenica sera. Lo stop per Alessandro Buongiorno, in quest’ottica, assume ancor di più i contorni della pessima notizia, ma mister Conte saprà sicuramente come ovviare a quest’assenza. Ad ogni modo, l’impressione è che ci vorrà il miglior Napoli della stagione per uscire da San Siro con un risultato positivo.