“Dal Napoli all’Inter”, accadrà tutto in pochi mesi: l’intreccio di mercato spiazza i tifosi!

Sono ore caldissime per il Napoli e non solo. Nei prossimi tempi, potrebbe concretizzarsi un intreccio di mercato impensabile fino a pochi mesi fa.

La sessione di mercato estivo è terminato il primo settembre, ma in realtà son tanti i club che continuano a lavorare sotto traccia. I vari dirigenti starebbero studiando diversi profili da ingaggiare, magari già a gennaio o anche durante la prossima estate. Una cosa è certa: il calciomercato non è mai fermo. Intanto, sarebbe emerso un clamoroso intreccio che riguarderebbe a sorpresa anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

L’Inter ha scelto Caprile per la porta: rammarico per il Napoli

La carriera di Elia Caprile sta raggiungendo una consacrazione definitiva. L’ormai ex portiere del Napoli non ha brillato durante la sua esperienza in Campania, motivo per il quale la scelta migliore è stata poi l’addio definitivo. Dopo sei mesi in prestito al Cagliari, il club sardo ha scelto di acquistare l’estremo difensore per rinforzare la difesa rossoblù.

In realtà, però, Caprile molto presto potrebbe lasciare nuovamente la Sardegna per approdare in un top club italiano: l’Inter. Come riportato da “SportMediaset” la società nerazzurra sarebbe alle prese con una decisione importante: scegliere l’erede di Yannick Sommer. Quest’ultimo, potrebbe lasciare Milano e quindi c’è la necessità di ingaggiare un nuovo calciatore di livello. Tutt le idee ricadrebbero su Elia Caprile, il quale continua a mettersi in mostra con il Cagliari.

Intanto, la società sarda avrebbe già stabilito il prezzo del cartellino che si aggira sui 20 milioni di euro. Solo pochi mesi fa, il Cagliari ha speso 8 milioni di euro per portare il portiere in Sardegna. Quindi, si tratterebbe di una ricca plusvalenza che potrebbe portare più di un semplice rammarico per il ds Manna e non solo.