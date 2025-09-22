“Zero chance da titolari”, due azzurri a caccia di spazio nel Napoli di Conte: può succedere contro il Pisa

Il Napoli di Conte appare come una squadra già collaudata. All’interno del gruppo, però, ci sarebbero più giocatori a reclamare maggiore spazio a loro disposizione.

Il mercato estivo del Napoli è stato eccellente, quasi al limite della perfezione se fosse arrivato un vice Di Lorenzo. Così non è stato, ma il lavoro svolto da ds Manna resta senza dubbio notevole. Allungare la rosa a disposizione di Antonio Conte era una richiesta chiara del tecnico, il quale ora possiede una squadra capace di lottare su tre competizioni. Ciò nonostante, però, la gestione dei calciatori starebbe portando alcune “problematiche” agli stessi. Infatti, in rosa, sarebbero presenti almeno due protagonisti non entusiasti del loro minutaggio attuale.

Poco spazio per Neres e Lang: cosa succede contro il Pisa?

Inizialmente, tutti pensavano ad un possibile turnover da parte di Antonio Conte in occasione della sfida contro il Pisa. L’allenatore azzurro, nonostante la durissima trasferta di Manchester, non avrebbe alcun intenzione di affidarsi ai cosiddetti “sostituti”. Infatti, per il match contro i toscani scenderà in campo il “miglior Napoli”.

Naturalmente, tale decisione comporterà l’infelicità di chi invece attendeva una chance da titolare al Maradona. All’interno di questa lista, compaiono i nomi di David Neres e Noa Lang. Quest’ultimi, non hanno ancora trovato una quadra nel Napoli di Conte, ma il tecnico starebbe studiando una nuova mossa da apportare proprio questa sera. Di seguito quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”.

“Dalla panchina le armi per cambiare la partita. Anzi, le ali. David Neres e Noa Lang sono pronti a dimostrare tutto il proprio valore che è notevole. Un mix di rapidità, esplosività, strappi e sprint a destra e a sinistra. Con gol e assist inclusi. Entrambi aspettano ancora la propria chance dal primo minuto. Anche questa sera dovranno essere bravi a farsi trovare pronti nel corso della partita: con i cinque cambi a disposizione di Conte”.

Il rendimento di Lang e Neres in questa stagione

Antonio Conte, come già accaduto in passato, risulta essere un allenatore molto schematico. Infatti, non sempre risulta semplice l’inserimento dei nuovi acquisti all’interno dello scacchiere dell’allenatore azzurro. In questa stagione, tra i calciatori poco utilizzati figurano i nomi di David Neres e Noa Lang.

I due hanno collezionato pochi minuti giocati, motivo per il quale la situazione appare molto delicata. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” il dato sulle presenze del brasiliano e dell’olandese è molto chiaro. Di seguito l’analisi completa.