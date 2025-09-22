Tudor “attacca” il Napoli e la Lega, ma la reazione di Conte è netta: cosa è successo

La Juventus ha fatto il primo passo falso della stagione, ma non senza polemiche. Quest’ultime, a causa di un’accusa arrivata proprio da Torino, hanno riguardato da molto vicino anche il Napoli.

Sono giorni caldi quelli che precedono la sfida tra Napoli e Pisa. Per il club azzurro, dopo tre giornate, sta per presentarsi la possibilità di raggiungere la vetta solitaria. A facilitare il tutto, ci ha pensato la Juventus di Igor Tudor che non è andata oltre il pareggio per 1-1 sul campo dell’Hellas Verona.

Tutto ciò, infatti, regala un importantissimo “set point” ai partenopei che non potranno sbagliare al Maradona. Intanto, però, continua ad essere acceso lo scontro tra i bianconeri e gli azzurri dopo le parole di Tudor nel postpartita.

Tudor attacca il Napoli, ma senza provocare la reazione di Conte: le ultime

Antonio Conte, allenatore del Napoli, non ha alcuna intenzione di cadere in “trappole” avversarie. La quarta giornata di Serie A si concluderà proprio con gli azzurri che sfideranno il Pisa al Maradona, ma intanto le sorprese non sono affatto mancate. Il pareggio della Juventus sul campo dell’Hellas ha regalato un “vantaggio” enorme agli uomini di Conte.

In realtà, però, a rubare la scena sono state anche le parole di Igor Tudor nel postpartita. Oltre agli errori arbitrali, l’allenatore della Juventus ha attaccato con forza anche il Napoli di Conte. A finire nell’occhio del ciclo, a parer del tecnico, sarebbero stati i giorni di riposo a disposizione dopo la Champions che avrebbero portato ad una differenza di trattamento tra i due club.

Come riportato da “Il Mattino” tale accusa da parte di Tudor non ha portato alcuna reazione in Antonio Conte. Quest’ultimo, è concentrato solo sul campo e sulla prossima sfida contro il Pisa, dove però non ci sarà occasione per gli esperimenti. Per ora, non c’è spazio per i possibili “vantaggi” citati dal “nemico”, quindi è bene esser focalizzati solo sul campo e sul possibile primo posto solitario in classifica.