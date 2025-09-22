Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Tegola Napoli, si fa male un top: guai in vista per Conte

di
Napoli Pisa, infortunio per l'azzurro

Serie A, Napoli Pisa in corso: c’è un infortunio pesante tra le fila azzurra. Calciatore in dubbio in vista del Milan.

Il Napoli di Antonio Conte sta conducendo il match contro il Pisa di Gilardino, tutt’altro che consegnatosi all’avversario. Una partita molto intensa che ha visto gli azzurri trovare la chiave vincente nei minuti finali. Un imprevisto, però rischia di rovinare una serata che permette al Napoli il primato in classifica.

Al minuto 80, infatti, Alessandro Buongiorno ha chiesto la sostituzione. Il numero 4 ha lasciato il terreno di gioco a causa di un problema muscolare: Juan Jesus ha preso il suo posto. Da considerare, così, in dubbio per il prossimo match a San Siro contro il Milan. Secondo infortunio della gara dopo quello di Pasquale Mazzocchi poco prima del fischio d’inizio (affaticamento muscolare).

 

Carmine Acierno

Ho 20 anni e frequento il secondo anno del corso universitario "Scienze della Comunicazione" presso l'Università degli studi di Salerno a Fisciano. Sono un grande appassionato di calcio e collaboro per "SpazioNapoli.it" dal 2023. Anche in passato ho lavorato con diverse testate giornalistiche campane, prestando servizio anche da inviato. Svolgo il mio compito in redazione con grande dedizione, passione e professionalità.
Gestione cookie