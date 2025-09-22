Spinazzola e Lucca d’accordo nel post partita: “Dobbiamo migliorare questo aspetto”

Serie A, Napoli Pisa 3-2: arrivano le dichiarazioni di Spinazzola e Lucca ai microfoni di Sky Sport nel post partita del Maradona.

Il Napoli di Antonio Conte vince al Maradona contro il Pisa di Alberto Gilardino al termine di un match molto intenso e combattuto fino alla fine. La serie di errori gratuiti da parte della difesa partenopea ha aperto nuovi spazi e regalato nuove occasioni alla squadra nerazzurra. Alla fine la compattezza del gruppo azzurro ha permesso ai ragazzi di Conte il primo posto in classifica.

Ai microfoni di Sky Sport, Leonardo Spinazzola e Lorenzo Lucca hanno rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita.

Spinazzola e Lucca d’accordo: “Sarà importante finire meglio le partite”

Rispetto al match, Spinazzola ha messo in evidenza:

“Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta perché fisicamente loro sono forti. Ci hanno messo in difficoltà. Siamo in testa ma sarà importante finire meglio le partite”.

In merito agli errori finali:

“Disattenzioni? Sul 3-1 era finita, poi è normale che basta un regalo e si accende tutto per niente. Avevano mollato, bisogna evitare queste cose”.

Sulla rete e sui 3 punti, Lorenzo Lucca ha dichiarato:

“Son contentissimo per aver portato i 3 punti a casa. Dobbiamo continuare così, siamo forti e lo sappiamo. Dobbiamo portare più punti possibili a casa”.

Riguardo a mister Conte e sulle ambizioni del Napoli: