Pallone d’Oro 2025, c’è anche un calciatore del Napoli tra i candidati: è in corsa per il premio!

Manca ormai pochissimo all’assegnazione del Pallone d’Oro 2025. Tra i candidati finali, spicca anche il nome di un noto calciatore azzurro.

La cerimonia dell’anno, la più attesa di sempre, sta per tornare. Questa sera, si assegnerà il Pallone d’Oro 2025, il maggior riconoscimento individuale per un calciatore. I candidati finalisti sono trenta, ma tra questi spicca anche il nome di un giocatore di proprietà del Napoli. L’evento sarà in concomitanza con il match che vedrà contrapposte Napoli e Pisa allo stadio Diego Armando Maradona.

McTominay tra i candidati al Pallone d’Oro 2025: l’elenco dei finalisti

Manca sempre meno all’assegnazione del Pallone d’Oro 2025. L’appuntamento è fissato al Theatre du Chatelet di Parigi, dove andrà in scena una vera e propria parata di stelle in occasione della premiazione e non solo.

L’attesa è altissima, soprattutto per i calciatori favoriti per la vittoria del noto premio. L’elenco completo comprende il nome di ben trenta calciatori e tra questi è presente anche un tesserato azzurro. Infatti, all’interno della lista dei candidati finalisti spicca il nome di Scott McTominay.

Il calciatore di proprietà del Napoli è stato un assoluto protagonista nella scorsa stagione, motivo per il quale ha conquistato l’attenzione della giuria e non solo. Ovviamente, lo scozzese non sarà presente alla cerimonia in quanto questa sera andrà in scena la sfida contro il Pisa valida per la quarta giornata di Serie A.