Napoli – Pisa, Manna sicuro sulla situazione Lucca: le parole sull’ex Udinese

Napoli-Pisa, tra poco il fischio d’inizio: ecco le parole di Giovanni Manna ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del Maradona.

Dopo la sconfitta in Champions League contro il Manchester City, il Napoli di Antonio Conte è chiamato a dare una risposta significativa in campionato. Contro il Pisa sarà un match fondamentale per i partenopei per centrare la vittoria e salire al vertice della classifica di Serie A. Grazie al pareggio della Juventus in casa del Verona, infatti, il Napoli ha l’occasione di salire al primo posto in solitaria.

Nel pre-partita, il ds Giovanni Manna ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport.

Manna: “Abbiamo reagito da squadra, siamo positivi”

Sulla reazione alla sconfitta di Champions:

“Sconfitta in Champions? Avevamo aspettative nel confrontarci con una delle migliori squadre del mondo. C’è stato rammarico per non aver capito la reale distanza tra le due squadre. Abbiamo reagito da squadra, in quelle partite quando sbagli la paghi cara”..

Rispetto alla coppia di centrocampo De Bruyne-McTominay:

“È indubbio che McTominay è ormai un idolo di questa squadra. De Bruyne è arrivato quest’anno, è un grande campione e speriamo possa ripetere anche ciò che ha fatto Scott qui”.

In merito alla situazione Lucca, Manna ha affermato: