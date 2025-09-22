Napoli – Pisa, Buongiorno suona la carica: “È l’occasione giusta

Serie A, Napoli-Pisa: arrivano le dichiarazioni di Alessandro Buongiorno ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio.
Allo stadio Maradona andrà in scena il match valevole la quarta giornata di Serie A in cui si affronteranno Napoli e Pisa. Gli azzurri hanno la ghiotta opportunità di salire in testa alla classifica in solitaria a seguito del pareggio esterno della Juventus a Verona mentre la squadra di Gilardino vorrà centrare la prima vittoria in Serie A.
Ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Buongiorno ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita.
Buongiorno netto: “Vogliamo i tre punti”
Sull’opportunità di ritrovare la vittoria dopo la sconfitta in Champions:
“Occasione giusta per riprenderci dopo la sconfitta. Siamo molto concentrati. Vogliamo i 3 punti”.
Rispetto al turnover di Conte, Buongiorno ha affermato:
“Tutti sanno di dover essere a disposizione. Contiamo su tutti“.