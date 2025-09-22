RILEGGI IL LIVE – Serie A, Napoli-Pisa 3-2 (39′ Gilmour; 60′ Nzola; 73′ Spinazzola; 82′ Lucca; 90′ Lorran)

Il Napoli di Antonio Conte scende in campo nel posticipo della 4ª giornata del campionato di Serie A. Contro il Pisa gli azzurri cercheranno la vittoria per raggiungere la vetta della classifica in solitaria, approfittando del pareggio della Juventus, 1-1 con il Verona. Si prospetta una sfida pericolosa per il Napoli, contro un Pisa che finora ha collezionato un solo punto in classifica e che, quindi, arriva al Maradona alla disperata ricerca di un risultato utile. Di seguito la diretta testuale della gara:
VINCE IL NAPOLI! TRIPLICE FISCHIO DELL’ARBITRO, GLI AZZURRI VOLANO IN VETTA ALLA CLASSIFICA!
90’+1 – Brivido Napoli! Grandissima parata di Meret che salva un gol a porta vuota del Pisa! L’arbitro alza la bandierina del fuorigioco.
90′ – Gol del Pisa! Disattenzione di Di Lorenzo che regala palla ad Angori che serve Lorran al centro dell’area di rigore. Il Pisa accorcia le distanze.
82′ – Goool del Napoli! Bel gol di Lucca che protegge di fisico e insacca sul primo palo!
81′ – Cambio nel Napoli: fuori Buongiorno, dentro Juan Jesus.
80′ – Cambio nel Pisa: fuori Marin, dentro Lorran.
77′ – Cambio nel Napoli: fuori Hojlund, dentro Lucca.
74′ – Doppio cambio nel Pisa: fuori Nzola e Bonfanti, dentro Angori e Tramoni.
73′ – Goool del Napoli! Grandissima conclusione di Spinazzola dalla distanza, palla rasoterra sul primo palo!
68′ – Giallo nel Napoli: ammonito Spinazzola.
66′ – Giallo nel Pisa: ammonito Gilardino per proteste.
61′ – Doppio cambio nel Pisa: fuori Moreno e Leris, dentro Cuadrado e Meister
60′ – Gol del Pisa! Nzola non sbaglia dal dischetto, battuto Meret con un rigore alto e centrale.
58′ – Rigore per il Pisa! Fallo di mano in area di Beukema che tocca col braccio il tiro di Leris, per l’arbitro non ci sono dubbi.
58′ – Doppio cambio nel Napoli: fuori Gilmour e Elmas, dentro Lobotka e Anguissa.
57′ – Akinsamiro impegna Meret con un tiro dalla distanza.
54′ – McTominay calcia forte dal limite dell’area, palla fuori dallo specchio della porta.
50′ – Giallo nel Pisa: ammonito Caracciolo per un fallo su Hojlund.
49′ – Bella palla in verticale di De Bruyne per Di Lorenzo. Cross al centro a cercare Hojlund, si distende Semper che la blocca.
Inizia il secondo tempo.
Termina il primo tempo dopo 4 minuti di recupero.
45′ – Grande occasione per il Pisa, invenzione di Aebischer che trova Leris. Grande parata di Meret che evita il pareggio a pochi passi dalla porta.
39′ – Goooool del Napoli! Azione sulla sinistra di Spinazzola che la mette al centro arretrata e trova Gilmour a rimorchio. Il centrocampista scozzese finta il tiro e poi calcia col sinistro per il vantaggio azzurro!
32′ – Proteste del Napoli per un contatto in area che vede coinvolto Hojlund, rimasto a terra. Per l’arbitro non c’è nulla.
26′ – Gol del Napoli! Conclusione di Hojlund, la para Semper ma arriva Elmas a rimorchio che la mette in rete di testa! Per l’arbitro, però, è fuorigioco. Gol annullato.
24′ – Bella azione personale di Politano che sterza e la mette arretrata per la conclusione di Elmas a rimorchio, bravo il difensore a respingere.
21′ – Ancora pericoloso il Napoli grazie alla manovra avvolgente. Politano la mette al centro, ci arriva McTominay che non riesce a colpirla bene.
13′ – Conclusione al volo di De Bruyne che si coordina al limite dell’area da calcio d’angolo.
11′ – Per l’arbitro è fallo di mano di Leris, che aveva toccato la sfera con la mano prima del presunto fallo di De Bruyne.
9′ – Arbitro richiamato al Var da Mazzoleni, si valuta un intervento di De Bruyne che pizzica il piede di Leris sulla riga dell’area di rigore
5′ – Errore in impostazione di Semper che regala palla a Politano, non è reattivo però Hojlund che non arriva sulla palla messa subito in mezzo dall’esterno azzurro.
20.48 – Inizia il match, batte il Pisa.
FORMAZIONI UFFICIALI:
NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Beukema, Spinazzola, Gilmour, McTominay, De Bruyne, Elmas, Politano, Hojlund. A disposizione: Ferrante, M. Savic, Gutierrez, Juan Jesus, Neres, Rrahmani, Oliver, Vergara, Lucca, Marianucci, Lobotka, Ambrosino, Lang, Anguissa. All: Antonio Conte.
PISA: Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Bonfanti; Nzola, Moreo. A disposizione: Andrade, Scuffet, Angori, Hojholt, Wendel Meister, Tramoni, Cuadrado, Esteves, Vural, Calabresi, Piccinini, Tortajada, Pereira. All: Alberto Gilardino