RILEGGI IL LIVE – Conte in conferenza stampa: “Questo gruppo gioisce e soffre insieme, ci servirà”

Il Napoli vince contro il Pisa e vola in testa alla classifica di Serie A. 3-2 il risultato finale allo stadio Diego Armando Maradona, a segno Gilmour, Spinazzola e Lucca a sancire i tre punti dopo le reti di Nzola e Lorran per il Pisa.

Conte: “Noi dobbiamo avere pazienza. Durante la partita ci possono essere cose positive e cose negative. Soprattutto con i nuovi, e ne sono arrivati nove, la maggior parte arrivano da realtà diverse e si trovano uno scudetto sul petto in una piazza come Napoli, ci sono aspettative altissime. Dobbiamo avere tempo e pazienza per inserirli. Con Lorenzo stiamo lavorando per fargli capire determinate situazioni. Ha qualità importanti ma deve fare uno step in alto. Lo stesso Rasmus, ha 22 anni, viene dal Manchester United dove non giocava. Bisogna fare delle considerazioni serie. Sono arrivati 9 calciatori nuovi, mezza squadra. Per fare un’annata cin campionato, coppa e Champions, c’è da giocare. Ma bisogna andare, giocare e tenere botta, fare esperienza durante le partite. Ecco perché dico che il secondo anno è il più complesso. Le altre squadre hanno già rose per fare già competizioni. Noi dobbiamo essere bravi a non portare in trionfo e nemmeno a buttare giu qualcuno dopo una prestazione. Ci vuole equilibrio, pazienza. Ho la fortuna di avere un gruppo di ragazzi con voglia di lavorare. Napoli deve proteggere questa squadra, ciò da fuori arrivano missili”.

Conte: “Dovremmo andare a fondo, ne parlerò coi ragazzi. Bisogna capire se c’è stato un eccesso di consapevolezza oppure della superficialità. Sono situazioni dove lavoreremo e cercheremo di migliorare. Abbiamo margini di miglioramento soprattutto coi nuovi. Preferisco parlare con loro e capire come posso aiutarli in base alle sensazioni che hanno avuto in campo”.

Conte: “Sicuramente questo è un ottimo gruppo. Quelli che sono arrivati si sono integrati alla perfezione, su un gruppo base che era già top livello umano. Questo gruppo gioisce e soffre insieme. Dispiace che ce la siamo complicata da soli. Era una partita in controllo, podevamo anche incrementare il risultato, poi c’è stato l’infortunio e abbiamo concesso il 3-2. Lo so cosa ti passa per la testa in quei momenti Inizi a pensare di portare a casa il risultato. Dispiace perchè sono partite che devi vivere in maniera più serena. Però abbiamo portato a casa la quarta vittoria. Manchester è una partita a sé, io sono anche contento dell’approccio dei giocatori. Manchester ha inciso zero, ci dovrà servire per le prossime volte”.

Ecco Antonio Conte.

Lucca: “Penso di essere lo stesso giocatore della prima partite. Sto migliorando perché non ero abituato questi carichi di lavoro. Sto imparando i movimenti del mister, sono contento di stare in questa squadra e di avere Conte come allenatore. Devo continuare su questa strada, sia quando gioco titolare che a partita in corso”.

Lucca: “È un gol che mi viene naturale perché lo alleno. Sono contento dei tre punti contro una squadra ostica. Ci siamo comportati da grande squadra”.

Lucca: “Da quando sono arrivato mi sono sentito subito a casa. Siamo un gruppo fantastico, ci aiutiamo tutti. In tutte le squadre non ho mai incontrato un gruppo così, sono contento di farne parte”.

Lucca: “Sono felicissimo, ma sono ancor già felice dei tre punti. Per come si era messa la partita abbiamo reagito da grande squadra. Dobbiamo continuare a lavorare”.

Arriva Lorenzo Lucca.

Gilardino: “Albiol? Raul è un campione non solo in campo. Noi abbiamo bisogno di un profilo come il suo. È normale, arriva da un percorso dove va attenzionato, ma credo che presto lo vedremo in campo perchè può darci una mano. Può ampliare le mie scelte nella linea difensiva nonostante i giocatori buoni che sto avendo a disposizione”.

Gilardino: “Sono soddisfatto, volevo cercare di mettermi in parità numerica con gli avversari. Cercare di portare più uomini lavorando sui riferimenti, i ragazzi ci hanno provato fino all’ultimo. Dispiace perché arriviamo da partite giocate in un certo modo, con un certo DNA, e non raccogliamo nulla. Ma sono convinto che se continuiamo a lavorare in questo modo..”

Gilardino: “Abbiamo mantenuto bene le distanze sia nel pro che nel secondo tempo, Politano è un giocatore scomodo. Giocavamo contro una squadra fortissima, venire qui e creare i presupposti per metterei in difficoltà non è semplice. Devo dire bravi ai ragazzi”.

Gilardino: “Voglio elogiare la mia squadra per la prestazione e per quello che hanno dato. Per quello ce è stato il piano gara, eseguito in modo eccellente. il nostro è un percorso di maturità e di crescita che dobbiamo fare sia nella quotidianità che nelle partite. C’è grande amarezza per la sconfitta, ma venire a Napoli e creare 3-4 situazioni pericolose e fare 2 gol non è da tutti. Dobbiamo mantenere l’entusiasmo e la fiducia”.

Inizia la conferenza stampa.

Di seguito la diretta testuale della conferenza stampa di Antonio Conte nel post partita di Napoli-Pisa.