Infortunio Rrahmani, arrivano novità sulle sue condizioni: la decisione verso il Pisa

Amir Rrahmani è fermo ai box da diverse settimane. Intanto, però, arrivano notizie importanti sulle sue condizioni e non solo.

Il Napoli si appresta a chiudere la quarta giornata del campionato italiano. Il posticipo contro il Pisa andrà in scena questa sera allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 20.45. L’attesa è altissima, ancor più vista la possibilità di piazzarsi al primo posto in solitaria. Intanto, però, arrivano anche notizie per quel che riguarda l’infermeria che ha come “protagonista” Amir Rrahmani. Di seguito le condizioni del kosovaro e la decisione verso la sfida ai toscani.

Rrahmani tornerà tra i convocati: cosa filtra per il ritorno in campo

Arrivano notizie confortanti per Antonio Conte e il proprio staff. Amir Rrahmani, dopo l’infortunio muscolare rimediato in Nazionale con la maglia del Kosovo, è tornato regolarmente a disposizione per il match di questa sera contro il Pisa al Maradona. Ciò nonostante, però, sarebbe già arrivata la decisione dell’allenatore azzurro a riguardo.

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” Rrahmani è recuperato, ma ovviamente non sarà al massimo della condizione fisica. Infatti, il centrale azzurro avrà bisogno di un po’ di tempo per tornare alla sua forma migliorare. A causa di tutto ciò, stasera contro il Pisa a guidare la difesa sarà ancora la coppia Buongiorno-Beukema.

Intanto, però, aumenta la curiosità in vista del big match contro il Milan in programma domenica prossima. Per l’occasione, infatti, Antonio Conte dovrà prendere una decisione: puntare ancor su Sam Beukema o tornare alle origini con la presenza di Amir Rrahmani al centro della difesa azzurra. Per ora c’è tempo e l’allenatore lavorerà per step.