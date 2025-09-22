“Era rigore”: polemiche accese durante Napoli – Pisa

Serie A, Napoli – Pisa: è polemica dopo 45 minuti. I tifosi invocano il calcio di rigore nonostante la revisione al Var.
Si conclude la prima frazione al Maradona con il Napoli avanti sul Pisa di Gilardino grazie alla prima rete in maglia azzurra di Billy Gilmour. I primi 45 minuti di gioco, però, sono stati condizionati da una polemica accesa da parte dei tifosi nerazzurri del Pisa che hanno richiesto a gran voce un calcio di rigore a proprio favore.
Napoli – Pisa, la dinamica del calcio di rigore negato
Nello specifico, uno step on foot di De Bruyne ai danni di Leris all’interno dell’area di rigore del Napoli. La squadra di Gilardino, infatti, si è vista non assegnare un calcio di rigore a seguito di on field review. La decisione del tiro dal dischetto negato è stata frutto di un tocco di mano, in caduta, proprio del 7 del Pisa prima dell’intervento falloso di De Bruyne.
Sulla questione, si è espresso l’ex arbitro Luca Marelli a Dazn. Ecco quanto affermato:
“L’arbitro è stato richiamato giustamente all’On Field Review per il contatto tra De Bruyne e Leris. Il tocco di braccio da parte di Leris non è punibile, non si muove minimamente verso il pallone: il tocco di braccio con il braccio in appoggio non è punibile nè in attacco nè in difesa, vale la stessa regola”.