“Era rigore”: polemiche accese durante Napoli – Pisa

Ho 20 anni e frequento il secondo anno del corso universitario "Scienze della Comunicazione" presso l'Università degli studi di Salerno a Fisciano. Sono un grande appassionato di calcio e collaboro per "SpazioNapoli.it" dal 2023. Anche in passato ho lavorato con diverse testate giornalistiche campane, prestando servizio anche da inviato. Svolgo il mio compito in redazione con grande dedizione, passione e professionalità.