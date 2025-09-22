Di Lorenzo e l’espulsione in Champions League, contro il Pisa ci sarà una novità: il retroscena

Giovanni Di Lorenzo ha vissuto giorni difficili dopo il rosso diretto in Champions League contro il City. Non a caso, contro il Pisa ci sarà una novità molto importante.

Sono stati giorni molto importanti quelli che precedono la sfida contro il Pisa. Giovedì scorso, c’è stato l’esordio in Champions League contro il Manchester City che però è stato più amaro che mai. A creare problemi non è stato il risultato finale, ma l’impossibilità a giocare una partita alla pari. Ovviamente, a complicare le cose in modo netto è stata l’espulsione di Giovanni Di Lorenzo che ha lasciato i suoi in inferiorità numerica dopo soli 18′ minuti. A tal proposito, contro i toscani è prevista una novità importanti.

Di Lorenzo pronto a ripartire subito: attesa una novità contro il Pisa

Giovanni Di Lorenzo, leader e capitano di questo Napoli, non ha affatto digerito l’espulsione rimediata all’esordio in Champions League contro il Manchester City. Il tutto ha creato non pochi problemi alla squadra, ma non solo. Infatti, sono stati giorni molto amari per il difensore azzurro che è stato costretto a fare i conti con una situazione complessa.

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” questa sera contro il Pisa ci sarà proprio Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra, con il capitano che vuole lasciarsi alle spalle quanto accaduto all’Etihad. Naturalmente, l’espulsione e gli errori fanno parte del calcio, ma l’importante è ripartire con la giusta voglia e determinazione.

Non a caso, stasera contro il Pisa di Gilardino ci sarà una novità importante. C’è da aspettarsi uno spirito ancor più feroce per Giovanni Di Lorenzo, il quale sarà determinato a farsi “perdonare” da compagni e tifosi. L’Inghilterra, la Champions e il City, dovranno essere solo vecchie pagine di un libro in completa fase di scrittura.