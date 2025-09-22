Cambio dell’ultim’ora in casa Napoli, Conte esclude un big per il Pisa: di chi si tratta

Sono in arrivo importanti novità in vista della sfida tra Napoli e Pisa. Antonio Conte sarebbe pronto ad escludere un noto big in occasione del match che si giocherà al Maradona.

Sono ore molto calde quelle che precedono la sfida tra Napoli e Pisa. Le due compagini assicureranno spettacolo in campo, ma al momento tutta l’attenzione è focalizzata su quelle che sono le possibili scelte degli allenatori. I due tecnici, infatti, si affideranno ai propri uomini migliori. Non è da escludere un importante cambio tra le file azzurre, con Conte ormai pronto ad escludere un noto big.

Cambia il Napoli in vista del Pisa: l’ultima decisione di Conte

Il Napoli si appresta a sfidare il Pisa in una sfida tutt’altro che semplice. Al Maradona, andrà in scena un match molto importante che potrebbe permettere agli azzurri di balzare in vetta alla classifica della Serie A. Per l’occasione, però, Antonio Conte starebbe studiando alcuni cambi da apportare alla squadra.

Le fatiche della Champions League si fanno sentire, motivo per il quale è il caso di evitare rischi. In modo particolare, però, sorprende come nelle ultime ore siano scese a dismisura le quotazione di un noto big. Come riportato da “Sky Sport” a perdere una maglia da titolare potrebbe essere Alessandro Buongiorno. Quest’ultimo, dovrebbe sedere in panchina per fare spazio a Juan Jesus al centro della difesa.

Nonostante l’assenza di Amir Rrahmani dal primo minuto, Conte sarebbe pronto ad estromettere dall’undici titolare anche Alessandro Buongiorno, formando cosi una coppia inedita con Juan Jesus e Beukema. Bisogna ovviamente valutare se tale ipotesi troverà conferme nelle ore antecedenti alla sfida.