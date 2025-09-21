Occhio Napoli, il messaggio della Roma è chiaro: Gasperini non ci sta

Il Napoli giocherà domani sera contro il Pisa, ma prima è arrivato un messaggio dalla Roma di Gasperini

Il Napoli, dopo aver perso nel match inaugurale della fase a girone unico della Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola, ha l’occasione di diventare capolista solitaria. Visto il pareggio di ieri della Juve contro il Verona, in caso di successo contro il Pisa, gli azzurri sarebbero da soli in vetta alla classifica.

Tuttavia, come sa benissimo Antonio Conte, la sfida contro i toscani non è per nulla scontata. Ma per il Napoli, in attesa della sfida di domani sera contro il Pisa, è arrivato un messaggio netto anche dalla parte della Roma di Gasperini.

Lotta scudetto, Gasperini avvisa il Napoli di Conte

I giallorossi, grazie al gol realizzato da Lorenzo Pellegrini nel corso del primo tempo, hanno appena vinto il derby della Capitale contro la Lazio. La Roma, dunque, è ora a nove punti con un solo punto di svantaggio dalla Juventus.

La sfida contro la squadra di Maurizio Sarri è stata molto tirata, ma i giallorossi hanno dato comunque una dimostrazione di essere già squadra. La Roma, di fatto, ha tutta l’intenzione di dare fastidio a Napoli, Juventus, Inter e Milan.