Napoli, non c’è pace per Lucca: potrà succedere (ancora) nelle prossime ore

Non è un momento facile per Lorenzo Lucca. Nelle prossime ore, potrà esserci l’ennesimo avvenimento negativo per l’attaccante del Napoli.

Prosegue il cammino del Napoli in Italia e in Europa. Il club azzurro, dopo l’esordio e la conseguente sconfitta in Champions League è pronto a rituffarsi nel campionato italiano. Al Maradona arriverà il Pisa di Alberto Gilardino, con il match in programma lunedì sera al Maradona. Intanto, arrivano novità importantissime su Lorenzo Lucca che non sembra avere pace negli ultimi giorni.

Lucca out, Hojlund in: Conte conferma le gerarchie in casa Napoli

La situazione è ormai chiara: il peso dell’attacco ricadrà tutto sulle spalle di Rasmus Hojlund. Quest’ultimo, arrivato dal Manchester United per sopperire all’infortunio di Lukaku, ha apportato modifiche importanti alla squadra. Il reparto offensivo, infatti, non sarà affidato a Lorenzo Lucca.

L’attaccante italiano, arrivato dall’Udinese per 35 milioni di euro, non ha brillato durante le sue presenza da titolare. Da qui, nascerebbe la volontà di Conte di puntare (totalmente) sul danese. Non a caso, come riportato da “Il Corriere dello Sport”, la titolarità di Hojlund sarà confermata ancora una volta. Contro il Pisa, agirà l’ex Manchester United al centro dell’attacco.

Si tratta di una notizia non entusiasmante per Lorenzo Lucca, il quale ha collezionato solo 18′ minuti giocati tra Fiorentina e Manchester City. Quindi, bisogna confermare con forza che le gerarchie ormai son chiare e quindi l’attaccante di Moncalieri dovrà provare a far ricredere Antonio Conte.