Napoli, la notizia non piacerà a Hojlund: l’aggiornamento

Per Rasmus Hojlund bisogna registrare un aggiornamento che a lui non piacerà affatto.

La sfida contro il Manchester City è stata molto difficile per Rasmus Hojlund anche dal punto di vista personale. Con l’espulsione di Giovanni Di Lorenzo, arrivata appena venti minuti dopo, il danese è stato lasciato solo in attaccato, visto che tutta la squadra era impegnata a non prendere gol.

Archiviata la gara contro la squadra agli ordini Pep Guardiola, dunque, il Napoli ha l’occasione di rifarsi domani sera allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Pisa. Tuttavia, dopo le diffocoltà con il Manchester City, per Rasmus Hojlund è arrivata un’altra brutta notizia.

Napoli, Conte ha preso una decisione su Hojlund: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano partenopeo ‘Il Mattino’, infatti, il centravanti danese non giocherà contro il Pisa. Anche perché, visto che non giocava un match ufficiale da cinque mesi, Rasmus Hojlund ha bisogno rifiatare dopo le gare giocare contro la Fiorentina e Manchester City.

Al centro dell’attacco contro i toscani, dunque, ci sarà Lorenzo Lucca. Quest’ultimo, dopo la prestazione poco convincente fornita contro il Cagliari, ha di fronte a sé un’occasione importante per rifarsi dalle critiche. Mentre Hojlund, ovviamente, sarà pronto a subentrare nel corso della gara.