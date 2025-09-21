Napoli avvertito, il Milan fa paura: ne è convinto anche Adani

Lele Adani si è espresso in maniera netta sul Milan di Allegri.

Questo turno di campionato, almeno fino a questo momento, ha portato con sé le notizie della vittoria del Milan contro l’Udinese e del pari della Juventus contro il Verona. Proprio la prestazione fornita dagli uomini di Massimiliano Allegri contro i friulani ha fatto sicuramente ben sperare i tifosi del ‘Diavolo rossonero’.

Il Milan, al netto del risultato finale di 0-3, contro l’Udinese si è infatti mostrato davvero autorevole, avvalorando così la propria candidatura per la vittoria finale dello scudetto. Bastante pensare che anche lo stesso di Lele Adani ha elogiato il gioco espresso dalla squadra agli ordini di Massimiliano Allegri.

Lotta scudetto, Adani promuove il Milan di Allegri

Tramite i suoi social, infatti, l’opinionista ha rilasciato queste dichiarazioni:

“Padre tempo sta operando in silenzio, è da tempo che sto dicendo che il progetto di Allegri sarebbe stato ‘vincente’ nei concetti. Sto riscontrando che anche lui, tecnico legato a vecchie convinzioni, avrebbe potuto evolversi e proporre un modo di giocare che si è visto ieri sera contro l’Udinese”.

Daniele Adani, che in passato ha avuto più di un battibecco con Massimiliano Allegri, ha poi concluso così il suo intervento sul Milan:

“Il Milan ha giocato un calcio attrattivo, fatto di pressione e dominio. Ci ho creduto sin dal primo giorno”.