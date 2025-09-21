Infortunio Rrahmani, novità sulle sue condizioni: cosa filtra verso il Pisa

Arrivano importanti novità sulle condizioni di Amir Rrahmani. Quest’ultimo, è stato vittima di un infortunio muscolare nelle ultime settimane.

Sono giorni caldi in casa Napoli. Il club azzurro, dopo aver conquistato nove punti nelle prime tre giornate di Serie A, è tornato protagonista anche in Europa all’esordio in Champions League. La sconfitta arrivata a Manchester non lascia scorie pericolose, ma aumenta la convinzione nei propri mezzi.

Tutto ciò, ovviamente, grazie ai calciatori che continuano a dare l’anima per la maglia partenopea. Al momento, però, non tutti sono disponibili e basti ripensare ad Amir Rrahmani. Quest’ultimo, ha accusato un problema fisico durante la sosta per le Nazionali, ma ora sono arrivate novità importantissime sulle sue condizioni.

Si avvicina il rientro di Rrahmani? Cosa filtra verso il Pisa

Le condizioni di Amir Rrahmani cambiano in fretta. Il calciatore kosovaro è stato costretto a saltare gli ultimi match contro Fiorentina e Manchester City a causa di un infortunio di natura muscolare rimediato durante la sosta per le Nazionali. Si è trattato, ovviamente, di una perdita importante per Antonio Conte che però ormai sembrerebbe essere già alle spalle.

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” Rrahmani è tornato a lavorare con il gruppo, quindi l’infortunio sembra ormai appartenere al passato. Ciò nonostante, però, il kosovaro potrebbe aver perso un po’ di smalto a causa dell’assenza e quindi resta in dubbio per la sfida contro il Pisa. L’ultima parola spetterà ad Antonio Conte, il quale deciderà se inserirlo o meno all’interno della lista dei convocati.

Intanto, però, il reparto difensivo è collaudato. A tal proposito, a proteggere la porta azzurra ci sarà ancora la coppia targata Buongiorno-Beukema. I due hanno dimostrato tanta forza fisica e non solo, anche contro il Manchester City di Pep Guardiola. Dunque, il tecnico azzurro è pronto a puntare ancora su di loro.