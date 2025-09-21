Colpo di scena Insigne – Napoli: De Laurentiis non ci ha pensato due volte

In casa Napoli, in attesa della gara di domani contro il Pisa, c’è un retroscena sul possibile ritorno di Lorenzo Insigne.
Il Napoli, dopo aver perso contro il Manchester City, è atteso dalla sfida di campionato di domani sera contro il Pisa. I partenopei, visto il pari di ieri della Juventus contro il Verona, hanno l’occasione di essere già da soli in vetta alla classifica.
Se dovesse arrivare un successo contro il Pisa, infatti, il Napoli avrebbe due punti di vantaggio sulla ‘Vecchia Signora’. Tuttavia, in attesa della gara contro la squadra toscana, in casa azzurra bisogna registrare un retroscena su un possibile ritorno di Lorenzo Insigne.
Lorenzo Insigne poteva tornare al Napoli: cosa è successo
Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘RAI Sport’, infatti, c’era stato un vertice a Milano tra Giovanni Manna e l’agente dell’ex capitano del Napoli, ovvero Andrea D’Amico. Insigne, vista la buonuscita di 12 milioni di euro incassata dal Toronto, era pronto a firmare in bianco, ma Aurelio De Laurentiis ha bloccato tutto immediatamente.
Al patron partenopeo, di fatto, ancora non è andata giù la storia dell’ammutinamento con Carlo Ancelotti in panchina. Mentre ora, sempre come raccolto dalla RAI’, Sarri spinge per avere Insigne nella sua Lazio.