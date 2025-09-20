Tudor, attacco a sorpresa al Napoli in diretta: “Serve uguaglianza”

Il tecnico della Juventus ha parlato dopo Verona-Juventus, rilasciando dichiarazioni al veleno che hanno coinvolto anche gli azzurri

Un post partita non senza polemiche quello tra Verona e Juventus, sia per il calcio di rigore assegnato ai gialloblù, sia per le parole utilizzate da Igor Tudor ai microfoni di Sky Sport. I bianconeri sono stati fermati sul pari dal calcio di rigore di Gift Orban, realizzato dopo un fallo di mano di Joao Mario, che ha portato il giornalista Maurizio Pistocchi a sottolineare persino la possibilità di rigiocare la sfida.

Quello del rigore non è stato, però, l’unico tema di forte discussione al termine di uno degli anticipi della quarta giornata di campionato. Tudor, infatti, si è soffermato anche sull’aspetto legato alla stanchezza della sua Juventus, che avrebbe inciso nel risultato finale della trasferta veronese.

Tudor e l’attacco che coinvolge il Napoli: le dichiarazioni

Proprio durante il post gara, l’allenatore della Juve non ha visto positivamente la decisione della Lega Serie A di far giocare i bianconeri di sabato, mentre il Napoli di lunedì.

Sul tema ha infatti dichiarato:

“La partita col Verona si poteva giocar domani. Il Napoli giocherà 3 gare in 9 giorni, noi invece in 7: questo incide. Serve uguaglianza. Inutile negarlo: queste cose alla lunga cambiano la classifica. Bisogna dirlo: perché se si sta zitti e buoni…”

La polemica di Tudor resta, però, fine a se stessa. La Juventus, infatti, ha giocato 4 giorni dopo la sfida di Champions (16 settembre contro il Dortmund e 20 settembre contro il Verona), lo stesso numero di quelli che trascorreranno per il Napoli (18 settembre contro il City e 22 con il Pisa). I tempi di recupero sono stati così perfettamente identici.

Inoltre, la Juve aveva giocato di sabato (13 settembre) contro l’Inter, esattamente come il Napoli contro la Fiorentina. L’unica sostanziale differenza è che i bianconeri hanno avuto 2 giorni in meno per riposarsi tra il campionato e la Champions, ma non tra il turno europeo e questa giornata di Serie A.

Inoltre, tra la quinta giornata di Serie A e la seconda di Champions, la Juventus riposerà un giorno in più del Napoli. I bianconeri scenderanno in campo il 27 settembre contro l’Atalanta e poi il 1° ottobre con il Villarreal. Mentre gli azzurri giocheranno il 28 con il Milan, e sempre il 1° con lo Sporting. Una lamentela, dunque, del tutto ingiustificata, dato che il calendario riequilibrerà il riposo per le big impegnate in Europa.