Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Tudor, attacco a sorpresa al Napoli in diretta: “Serve uguaglianza”

di

Guarda le tre Coppe Europee solo su SkySport a 24,90€ al mese!

Tudor intervistato nel post partita da Sky

Il tecnico della Juventus ha parlato dopo Verona-Juventus, rilasciando dichiarazioni al veleno che hanno coinvolto anche gli azzurri

Un post partita non senza polemiche quello tra Verona e Juventus, sia per il calcio di rigore assegnato ai gialloblù, sia per le parole utilizzate da Igor Tudor ai microfoni di Sky Sport. I bianconeri sono stati fermati sul pari dal calcio di rigore di Gift Orban, realizzato dopo un fallo di mano di Joao Mario, che ha portato il giornalista Maurizio Pistocchi a sottolineare persino la possibilità di rigiocare la sfida.

Quello del rigore non è stato, però, l’unico tema di forte discussione al termine di uno degli anticipi della quarta giornata di campionato. Tudor, infatti, si è soffermato anche sull’aspetto legato alla stanchezza della sua Juventus, che avrebbe inciso nel risultato finale della trasferta veronese.

Tudor e l’attacco che coinvolge il Napoli: le dichiarazioni

Proprio durante il post gara, l’allenatore della Juve non ha visto positivamente la decisione della Lega Serie A di far giocare i bianconeri di sabato, mentre il Napoli di lunedì.

Sul tema ha infatti dichiarato:

“La partita col Verona si poteva giocar domani. Il Napoli giocherà 3 gare in 9 giorni, noi invece in 7: questo incide. Serve uguaglianza. Inutile negarlo: queste cose alla lunga cambiano la classifica. Bisogna dirlo: perché se si sta zitti e buoni…”

La polemica di Tudor resta, però, fine a se stessa. La Juventus, infatti, ha giocato 4 giorni dopo la sfida di Champions (16 settembre contro il Dortmund e 20 settembre contro il Verona), lo stesso numero di quelli che trascorreranno per il Napoli (18 settembre contro il City e 22 con il Pisa). I tempi di recupero sono stati così perfettamente identici.

Inoltre, la Juve aveva giocato di sabato (13 settembre) contro l’Inter, esattamente come il Napoli contro la Fiorentina. L’unica sostanziale differenza è che i bianconeri hanno avuto 2 giorni in meno per riposarsi tra il campionato e la Champions, ma non tra il turno europeo e questa giornata di Serie A.

Inoltre, tra la quinta giornata di Serie A e la seconda di Champions, la Juventus riposerà un giorno in più del Napoli. I bianconeri scenderanno in campo il 27 settembre contro l’Atalanta e poi il 1° ottobre con il Villarreal. Mentre gli azzurri giocheranno il 28 con il Milan, e sempre il 1° con lo Sporting. Una lamentela, dunque, del tutto ingiustificata, dato che il calendario riequilibrerà il riposo per le big impegnate in Europa.

 

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

Claudio Mancini

Claudio Mancini, giornalista pubblicista con oltre 6 anni di esperienza nel settore tra stampa online, live streaming, TV e social media. Lavoro per testate come SpazioNapoli.it, Calciomercato.it e TVPlay.it ricoprendo diversi ruoli tra cui: conduttore, opinionista, autore di format, redattore, telecronista, speaker e creator. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 183232 LinkedIn: linkedin.com/in/claudio-mancini-597952319 Instagram: https://www.instagram.com/cloudmancio/ TikTok: https://www.tiktok.com/@cloudmancio Facebook: https://www.facebook.com/cloud.mancio X: https://x.com/CloudMancio
Gestione cookie