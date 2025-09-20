Mercato Napoli, che retroscena: colpo saltato dalla big, Manna svela tutto

La notizia è stata confermata dal direttore sportivo partenopeo in persona: il Napoli poteva acquistare un calciatore da una big del calcio europeo

Riparte la Serie A 2025/2026. In attesa del Napoli, impegnato lunedì sera alle ore 20:45 contro il Pisa in casa, è il momento ideale per fare alcune riflessioni, a seguito delle parole rilasciate dal direttore sportivo Giovanni Manna nel pre-partita di Manchester City – Napoli.

Il tema? Calciomercato. Gli azzurri sono stati sicuramente tra i club più attivi nella finestra estiva di scambi. Le piste seguite dai partenopei sono state tante, e alcune di queste sono anche naufragate, come logico che sia. Tra queste spicca una passata in sordina, in merito alla quale è emerso un retroscena clamoroso rivelato dallo stesso Manna.

Mercato Napoli, Manna svela i motivi del mancato arrivo di Samuel Lino: “La decisione è stata nostra, ma…”

Il club di Aurelio De Laurentiis è stato vicino all’acquisto di Samuel Lino, attaccante ex Atletico Madrid ora in forza al Flamengo. A rivelarlo è stato il direttore sportivo partenopei Giovanni Manna, nel pre-partita di Manchester City – Napoli.

Intervistato ai microfoni di TNT Sports, infatti, il responsabile dell’area tecnica azzurra ha rivelato alcuni retroscena in merito alla trattativa, spiegando anche il motivo per il quale l’affare con i Colchoneros è saltato:

“Siamo stati vicini a Samuel Lino? Sì, ne abbiamo parlato perché stavamo guardando ad un giocatore con le sue caratteristiche in quella posizione. Era uno dei nomi nella lista, abbiamo provato a capire, ma abbiamo preso la nostra decisione. La decisione è stata nostra ma non solo. Lui aveva un accordo col Flamengo, molto vicino. Non volevamo forzare la mano perché non eravamo pronti per farlo firmare in quel momento. Stavamo ancora parlando con l’allenatore per studiare le migliori soluzione possibili per noi. Così abbiamo preferito lasciar andare”

Napoli, cosa sarebbe cambiato con l’arrivo di Samuel Lino?

Il clamoroso retroscena del mancato approdo a Napoli di Samuel Lino apre un dibattito interessante: cosa sarebbe cambiato con il brasiliano? Gli azzurri avrebbero giovato di un esterno sinistro rapido, tecnico ed abile nel saltare l’uomo con facilità. Sarebbe sicuramente stata un’arma tattica importante durante l’anno. Alla fine sulla corsia mancina sono arrivati sia Miguel Gutierrez che Eljif Elmas, che come caratteristiche si discostano da Samuel Lino.

Il primo è un terzino puro, capace di attaccare e difendere con grande intensità, il secondo è sia un esterno sinistro che predilige il gioco a piede invertito e l’1 contro 1, sia una mezz’ala capace di rincorrere l’avversario con grande veemenza e sradicargli palla. Sarebbe cambiata, dunque, la funzionalità dei cambi. Questo perché né Gutierrez e né Elmas (e ipoteticamente Samuel Lino), infatti, partirebbero titolari ad oggi nel Napoli, considerando le ultime scelte di mister Conte per il suo nuovo 4-1-4-1.