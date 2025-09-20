McTominay al TG1: “A Napoli emozioni mai provate. Presto per la rivale scudetto. Ho un sogno”

Il centrocampista scozzese ha rilasciato alcune dichiarazioni nell’edizione serale del TG1: le parole del super talento degli azzurri

Tra quattro giorni, il prossimo 24 settembre, nelle sale debutterà “AG4IN” il film dedicato al quarto scudetto del Napoli. Per presentare la pellicola, Scott McTominay ha rilasciato un’intervista esclusiva al TG1 nell’edizione serale di oggi. Il centrocampista scozzese è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria del titolo dello scorso anno, con tanto di sforbiciata nell’ultima partita contro il Cagliari.

A proposito di quel match, McTominay ha ricordato proprio le emozioni provate quella sera. Il centrocampista fu travolto da un boato di una città intera, per un successo storico. Quest’anno toccherà difendere quel tricolore sul petto e la partenza della squadra è stata assolutamente convincente in campionato.

McTominay: dalle emozioni scudetto, al City e il nuovo sogno

Nel corso della chiacchierata con i colleghi della RAI, il centrocampista del Napoli è tornato su quella sera dello scorso maggio, parlando persino un pochino in italiano:

“Bellissimo e incredibile vincere lo scudetto al Napoli. Ricordo l’ultima partita, ho ancora la pelle d’oca è stato meraviglioso tutto e ho vissuto emozioni mai provate prima“.

Subito dopo, il centrocampista ex United ha parlato dei cambiamenti vissuti rispetto a Manchester:

“La mia vita è rimasta la stessa ma Napoli è diversa perché le persone sono pazze per il calcio qui”.

Poi un focus su Conte:

“Incredibile, ci fa dare sempre il massimo. La nostra forza sono spirito e coraggio”.

Sulla gara contro il City ha dichiarato:

“Troppo difficile in 11 vs 10”.

Mentre sulla lotta scudetto:

“Per la rivale scudetto? Inter, Juve e Milan, troppo presto dire chi sarà”.

Infine una chiusura romantica: