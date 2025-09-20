La Juventus soffre e si ferma a Verona: grande chance per il Napoli

Al gol iniziale di Conceicao ha risposto quello di Gift Orban su rigore: i bianconeri lasciano punti nella trasferta del Bentegodi e i partenopei possono andare in solitaria

Una Juve stanca si fa fermare sull’1-1 dal Verona in uno degli anticipi di questo sabato dedicato alla quarta giornata di Serie A. Per la prima volta dall’inizio del campionato, i bianconeri non c’entrano la vittoria e arrivano così a 10 punti in classifica.

Vantaggio iniziale degli ospiti con una serpentina di Conceicao, che calcia di precisione con il mancino nell’angolino basso sul secondo palo alle spalle di Montipò. La risposta dei padroni di casa arriva sullo scadere del primo tempo, con un calcio di rigore conquistato per un fallo di mano di Joao Mario. Dal dischetto si presenta Gift Orban che batte Di Gregorio, nonostante il tocco del portiere.

Il Verona blocca la Juventus: il Napoli può diventare capolista unica

Nel secondo tempo gioca meglio il Verona, che soprattutto nel finale di partita schiaccia la Juventus nella propria area di rigore. Annullato anche un gol ai gialloblu per un fuorigioco di Serdar. La squadra di Tudor soffre ma resiste, nonostante un ingresso in campo insufficiente di tutti i subentrati, da Koopmeiners a Openda e David.

Un pareggio che ha messo in evidenza la grande stanchezza della Juventus dopo il 4-4 di Champions League, nonché la tenacia di un bel Verona. Un punto in classifica che sa di grande assist per il Napoli, impegnato nel posticipo di lunedì sera contro il Pisa.

Gli azzurri hanno la chance gigantesca di un primo allungo. In caso di vittoria contro la squadra di Gilardino, i campioni d’Italia in carica potrebbero andare per la prima volta in testa in solitaria, con 12 punti e un +2 proprio sulla Juventus.

Al Maradona sarà vietato sbagliare dopo i successi su Sassuolo, Cagliari e Fiorentina e per riprendersi dal 2-0 in Champions subito contro il Manchester City. Conte è consapevole dalla possibilità di dare subito una sterzata importante alla stagione, specialmente prima del big match contro il Milan in programma domenica 28 settembre, per il quinto turno di campionato.