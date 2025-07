Futuro Raspadori, squadra interessata in Serie A: la scelta del Napoli

Il Napoli e Giacomo Raspadori: un futuro ancora da scrivere tra le parti, consapevoli che da qui in avanti il mercato estivo è ancora molto lungo.

Il calciomercato estivo è iniziato da poco meno di una settimana, in via ufficiale, ma in casa Napoli il lavoro del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna è nel vivo già da un bel po’. Due i colpi ufficiali – Luca Marianucci e Kevin De Bruyne – e altri due che potrebbero esserlo presto, ossia Sam Beukema e Noa Lang. Gli azzurri, però, vogliono continuare a rinforzare il proprio per organico per regalare ad Antonio Conte una rosa di alto livello.

Il tutto, con un occhio vigile anche sulla questione uscite. In primis, c’è il dossier Victor Osimhen, il cui destino è ancora tutto da scrivere con Juventus e Arabia Saudita alla finestra. Occhio, però, anche ad altri situazioni, come quella di Giacomo Raspadori: l’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha fatto sapere che su di lui c’è l’interesse dell’Atalanta, questa volta con margini maggiori di poter andare eventualmente in porto. Una situazione che il Napoli, per ora, sembra mettere in stand by, in quanto concentrato sulle operazioni in entrata.

Ultime Napoli calcio, Raspadori nel mirino dell’Atalanta: le ultime

L’Atalanta continua a essere sulle orme dell’attaccante di proprietà della SSC Napoli, Giacomo Raspadori: a ribadirlo è il giornalista Alfredo Pedullà su X.

Di seguito, quanto svelato dalla medesima fonte a tal riguardo nel post pubblicato in serata:

“Raspadori: per ora il Napoli vuole definire le operazioni in entrata, ma tra i club da sempre interessati c’è sempre l’Atalanta. Dopo la scorsa estate, il club bergamasco ci aveva provato anche a gennaio, respinta. Stavolta ci sono più margini. Se partono Lookman, Retegui ed El Bilal Touré, l’Atalanta può prenderne due tra Raspadori, Lucca, Paixao e Daghim”.

Calciomercato SSC Napoli: gli intrecci con l’Atalanta sull’attacco

Quali saranno le prossime mosse della SSC Napoli per quanto riguarda l’attacco, in sede di calciomercato? Tra i nomi tenuti d’occhio ormai da settimane, c’è quello di Lorenzo Lucca, che però è nel mirino anche del Milan, oltre che dell’Atalanta.

Un intreccio, quello tra i campioni d’Italia in carica e i nerazzurri, che potrebbe riguardare, seppur indirettamente, anche la questione Raspadori, il cui futuro andrà chiarito negli sviluppi di questo mercato, che è ancora molto lungo.