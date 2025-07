De Laurentiis e il colpo da novanta per il Napoli: “Lo ha convinto De Bruyne”

Retroscena di mercato sorprendente sul Napoli e sul colpo da novanta messo a segno da Aurelio De Laurentiis: c’entra anche Kevin De Bruyne.

È un Napoli sempre più attivo in sede di mercato per cercare di regalare ad Antonio Conte una rosa di alto livello, al fine di essere competitivi su più fronti. La priorità in casa azzurra, infatti, è quella di difendere lo Scudetto conquistato nella stagione scorsa, oltre che ad ambire a un ottimo percorso nella UEFA Champions League. Per fare ciò, gli azzurri stanno accelerando in maniera decisa sul calciomercato, dopo i colpi già annunciati di Kevin De Bruyne e Luca Marianucci.

Il club campione d’Italia in carica è a un passo anche dall’acquistare sia Sam Beukema che Noa Lang, che nei prossimi giorni potrebbero arrivare anche a Roma per le visite mediche. Tutti colpi che hanno una matrice ben chiara: quella, per l’appunto, di Conte, che ha un peso ben specifico nelle mosse di calciomercato del club del presidente Aurelio De Laurentiis, sempre più determinato quest’ultimo ad assecondare le volontà del suo tecnico per un Napoli sempre più forte.

News Napoli calcio, il retroscena su De Laurentiis e la conferma di Conte

Antonio Conte si appresta a vivere la sua seconda stagione da allenatore del Napoli, con l’obiettivo di difendere il titolo di campione d’Italia. La decisione del tecnico di proseguire all’ombra del Vesuvio è arrivato dopo il faccia a faccia decisivo delle scorse settimane con il presidente Aurelio De Laurentiis.

In quell’occasione, Conte ha evidentemente incassato le garanzie richieste. Ma non solo: perché, secondo quanto ricostruito da La Repubblica oggi in edicola, l’ex commissario tecnico della Nazionale avrebbe visto nell’arrivo di Kevin De Bruyne il punto di ripartenza ideale.

Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte a tal riguardo:

“Il colpo De Bruyne ha convinto Conte che De Laurentiis gli avrebbe consegnato una rosa super competi-tiva per lottare su ogni fronte”.

Ultimissime SSC Napoli: mercato sempre più nel vivo per gli azzurri

In queste settimane, il Napoli è pronto ad accelerare ulteriormente sul mercato per completare la propria rosa.

A tenere banco, in particolare, è il colpo in attacco, con Darwin Nunez e Lorenzo Lucca che rappresentano le due ipotesi principali per la punta centrale. Il tutto, con un occhio puntato anche su Dan Ndoye, che continua a essere un obiettivo concreto della dirigenza partenopea.